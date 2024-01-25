高雄工程師砸195萬投資血本無歸 警逮2騙子「交保金差很大」

高雄一名張姓設備工程師想累積財務致富，加入飆股群組，聽信對方報明牌，匯款165萬投資，後欲出金提領，對方卻要求繳30萬保證金，張面交後，懷疑落入詐團圈套報警，警方從人頭帳戶追查，逮獲吳姓和黃姓水房及車手頭，僅5萬交保。

警方指出，從事設備工程師的張姓男子（32歲），去年10月間加入飆股群組，先後匯165萬元買下對方所報明牌，後欲出金提領獲利，對方卻要求得繳30萬證金才可領，張將錢面交給車手後，對方卻不聞不問，因195萬血本無歸，懷疑遭詐騙報警。

鳳山警分局偵查隊警方受理後，展開追查，比對張男匯款帳戶的人頭戶，發現和其他詐騙案的人頭戶有關，進一步查出吳姓男子（29歲）和黃姓友人（32歲）分別在集團中擔任水房和車手，收錢後上繳上游。