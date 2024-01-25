影／黃牌重機猛撞左轉小黃！女騎士噴飛重摔亡 驚悚瞬間曝

桃園市龜山區昨上午發生一起死亡車禍，一名22歲林姓女子騎著黃牌重機車行經東壽路時，撞上一輛對向正要左轉的計程車，林女當下彈飛在空中翻滾數圈後重摔落地，撞擊力道相當猛烈，機車嚴重變形，計程車也被撞出一個大凹洞，而林女送醫後傷重不治，相關肇責正調查釐清。

22歲林姓女子騎著黃牌重機行駛在東萬壽路往桃園方向直行，與53歲謬姓男子駕駛計程車往新北市方向由內側車道左轉龍校街時發生嚴重碰撞。記者周嘉茹／翻攝

警方指出，桃園市龜山區昨上午10點多在東萬壽路與龍校街32巷口，22歲林姓女子騎著黃牌重機行駛在東萬壽路往桃園方向直行，與53歲謬姓男子駕駛計程車往新北市方向由內側車道左轉龍校街時發生碰撞，林女彈飛在高空並翻轉數圈重摔在地，重機嚴重變形且滿地碎車殼，計程車則是右側車身嚴重凹陷毀損，後照鏡被撞爛，可見撞擊力道強烈。