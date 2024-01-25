台東男酒駕肇事竟讓15歲兒頂罪 逃不過法眼被法辦

台東卑南鄉賓朗路昨晚發生一起死亡車禍，一部小貨車違規迴轉返家時，後方機車騎士剎車不及撞上，猛力撞擊導致騎士送醫搶救不治。離譜的是67歲侯姓小貨車駕駛，竟為酒駕，還讓15歲兒子頂罪。警方依公共危險及過失致死罪移送台東地檢署偵辦。

台東卑南鄉賓朗路昨晚發生一起死亡車禍，一部小貨車違規迴轉返家時，後方機車騎士剎車不及撞上，猛力撞擊導致騎士送醫搶救不治。圖／台東警分局提供

這起死亡交通事故，於昨天晚間6點多發生，67歲侯姓男子駕駛小貨車戴著15歲兒子行經台9線卑南鄉檳榔路段時，違規過越中線迴轉返家，後方1輛由53歲鄭姓男子騎乘普通重型機車反應剎車不及，直接撞上小貨車右側車頭，鄭南當場倒地不起。

由於撞擊力道猛烈，機車幾乎成了廢鐵，小貨車右側也嚴重破損，擋風玻璃破損呈現蜘蛛網狀，

鄭男頭部、身體多處擦挫傷昏迷，送醫途中停止呼吸心跳，經醫院急救後仍急救無效宣告不治，

不過，處理員警抵達現場時，侯男15歲兒子竟坦承無照駕駛，但警方認為內有隱情，調閱相關監視影像調查發現，小貨車車上侯男先從駕駛座開車門逃出，接著才是兒子從駕駛座出來明顯不合常理，侯男解釋是兒子讓他先出來，才造成誤會。

警方進一步調查小貨車副駕駛座右側門可以正常開關打開，沒理由都從駕駛座車門出來，員警對侯男施予酒測，酒測值達0.35毫克，明顯酒駕，侯男自知難逃法網，坦承要兒子頂罪，警方詢問後認侯男肇事涉嫌重大，依公共危險及過失致死罪移送法辦。

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