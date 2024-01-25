網路交友遇美女約見 單身男收「裸身罰跪照」嚇壞險匯3萬
李姓男子透過網路交友軟體，認識面容姣好、長相稚嫩的美女，該女網友「依婷」誆稱她的經理為「某幫派戰堂分子」，恐嚇如不購買點數支付見面保證金，將對其不利等語。李昨晚依指示到超商要購買3萬元遊戲點數，被超商店員察覺有異並報案，台南市警二分局員警到場及時攔阻，成功保住李積蓄。
民權派出所警員鄭亦晉、李美慧昨晚7點接獲報到場，李男向警方說，他透過交友軟體認識女子，對方以通訊軟體Line暱稱「依婷」與他聯繫多日，雙方相談甚歡，昨晚7點相約在中西區民族路超商見面，須支付3萬元遊戲點數作為保證金才能見面。
李半信半疑，女網友見李猶豫不決時，表示保證金只是一個形式而已，見面後都會退還的，並告知她經理為某幫派戰堂分子，如不依指示購買點數，揚言將由偵訊社查到住家，還傳送一張「光著身體被修理罰跪」的照片，李男驚慌失措、心急如焚趕緊到超商購買遊戲點數。
警員鄭亦晉、李美慧向李男耐心解說，告知這是常見詐騙慣用伎倆並分享相關新聞案例，詐騙集團騙不到錢就恫嚇，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當，李才豁然開朗，打消購買點數念頭，員警並奉勸網路交友要注意陷阱，遇到騙徒要趕緊報警，如接獲網友需購買遊戲點數，千萬別上當以免被詐騙。
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