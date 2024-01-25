台南民宅神明廳失火 消防人員滅火還得閃掉落磁磚

台南市安南區府安路五段119巷內一間4透天民宅，今天上午9點多發生火災，4樓神明廳起火悶燒，冒 出大量黑煙，火勢波及隔棟民宅4樓，因房屋老舊，外牆掉落磁磚，消防人員拉水線滅火，還得冒險閃躲掉落磁磚，火勢在16分鐘後控制。

台南市消防局救災救護指揮中心今天上午9點29分接獲民眾報案，安南區府安路五段119巷內一間4透天民宅失火，據報4樓頂樓冒煙，中心派遣安南等分隊，共出動16車30人到場搶救。

附近民眾說，起火戶4樓神明廳起火悶燒，冒 出大量黑煙，火勢波及隔棟民宅4樓。