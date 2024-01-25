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影／寒流夜基隆暖暖區8人球棒鐵棍猛砸車 民眾驚呼影像全都錄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市暖暖區暖碇路23日晚間11時許，有8名男子分持球棒、鐵棍朝一輛停在路邊的黑色自小客車猛砸，影像被貼上網路「社會事新聞影音」，警力獲報到場時，眾人已離去，警方調閱監視器查出何姓男子帶頭，全力追緝中，初步調查疑為債務糾紛。

寒流夜基隆8人球棒鐵棍猛砸車，民眾驚呼影像全都錄。圖／取自社會事新聞影音
寒流夜基隆8人球棒鐵棍猛砸車，民眾驚呼影像全都錄。圖／取自社會事新聞影音

根據「社會事新聞影音」影像，一輛停在路旁的黑色自小客車，深夜被8人公然在街頭砸車，有人持球棒，有人持長鐵棍，朝車前後及左右車窗、車身一直來回猛砸，發出巨響，有的零件被砸到掉地上。有民眾發現後驚呼「砸成這樣」。

暖碇路現場附近居民說，深夜這麼多人砸車，治安出了什麼問題，實在很可怕、嚇人，居民都嚇死了。

警方調查，被砸車的一方，當時並沒有人在車內，附近停了一輛黃色工程車，有砸車的人後來有開工程車的車門並上車，懷疑與砸車的人有關，正調查釐清。

第三分局副分局長許耀彬表示，這起砸車案發生在23日晚間11時許，警力獲報到場時，8人都已離去，員警擴大調閱監視器，已查知由何姓男子帶頭，糾集犯嫌砸車。分局與刑警大隊共組專案小組偵辦，報請檢察官指揮，已掌握所有犯嫌身分，將於最短時間查緝到案，將以組織犯罪從嚴查辦。

基隆市警察局第三分局表示，對暴力事件零容忍，將依法嚴打嚴辦，針對街頭滋事、挑釁警察公權力案件，一定會強力執法。（影片取自社會事新聞影音）

監視器 基隆 警察

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