高雄女開車低頭撿手機 車毀、路燈被撞躺路中
高雄63歲沈姓女子昨晨接近9時許開車沿仁武區鳳仁路向楠梓區前行，因低頭撿拾掉落駕駛座地墊的手機，不慎自撞路燈桿，當下安全氣囊爆開，以致駕駛座沈女胸部疼痛，但無外傷，後經警方酒測，確認她並無酒駕，詳細肇因，仍待進一步釐清。
仁武分局指出，鳳仁路379號路燈昨天上午遭車撞倒在地，員警獲報到場查看，沈女指出，開車行經肇事處時，因手機掉落駕駛座地墊，當下欲撿拾，不慎自撞路燈桿而肇事。
因劇烈撞擊瞬間，轎車駕駛座安全氣囊爆開，沈女胸口受擠壓感到疼痛，並無外傷，而員警依法向沈女施行吹氣酒測，測得酒測值為0；警方表示，撞毀路燈已由養工處派員到場移置維修，所幸這場事故並無造成其他用路人傷亡。
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