高雄女開車低頭撿手機 車毀、路燈被撞躺路中

高雄63歲沈姓女子昨晨接近9時許開車沿仁武區鳳仁路向楠梓區前行，因低頭撿拾掉落駕駛座地墊的手機，不慎自撞路燈桿，當下安全氣囊爆開，以致駕駛座沈女胸部疼痛，但無外傷，後經警方酒測，確認她並無酒駕，詳細肇因，仍待進一步釐清。

仁武分局指出，鳳仁路379號路燈昨天上午遭車撞倒在地，員警獲報到場查看，沈女指出，開車行經肇事處時，因手機掉落駕駛座地墊，當下欲撿拾，不慎自撞路燈桿而肇事。