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11月男嬰遭口罩悶死 父母忍痛拔管、器捐遺愛人間

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市新莊區一名11個月男嬰，疑似公托照顧員失責被悶死，警方調查釐清中。圖／Ingimage
新北市新莊區一名11個月男嬰，疑似公托照顧員失責被悶死，警方調查釐清中。圖／Ingimage
新北市新莊區一名11個月男嬰，1月22日上午在公托內休息時，疑因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，等到公托照顧員發現男嬰已無呼吸心跳，緊急送醫急救雖有救回，但昨晚病況轉危家屬忍痛拔管，華視主播林彥汝在臉書貼文，醫生判定男嬰腦死，男嬰爸媽同意器捐遺愛人間。

林彥汝貼文指出，昨晚趕到醫院，看到男嬰的媽媽哭腫雙眼、充滿無助，男嬰小小脆弱的身體已經承受許多搶救的措施，令人不捨，爸爸也只能求神拜佛跪求奇蹟，但終究沒撐過來，醫生判定腦死。父母同意器捐軒軒的心臟遺愛人間，所幸全台沒有這麼小的患者需要心臟。

林彥汝說，昨晚他們緊緊擁抱著軒軒告別。媽媽說她已經想好要請育嬰假來陪伴他，一家人對未來有美好的規劃，雖然軒軒再也聽不到。爸爸也抱著軒軒轉，玩著生前最愛的遊戲，床邊擺滿他最愛的玩具，軒軒是充滿被愛的離開。

夫妻倆在悲痛中決定讓他們的案例公開，要大家注意小小孩被口罩悶住的風險、也要托育業者全面的檢討，他佩服這對父母的堅強，這樣撕心裂肺的傷痛是一輩子，他們想為軒軒做更多，盼大家記住這個事件，別讓他又成為一個沉默的嬰幼兒死亡案例。

據了解，11個月大男嬰在22日上午近8時許，由李父抱著進入新莊區昌平路公托，後由曾姓照顧員接收，將李嬰安置在嬰兒車內。當天上午8時14分左右，李嬰戴著口罩開始趴臥休息，16分鐘後曾姓照顧員發現李嬰面朝下一動也不動，趕緊把他抱起。

曾姓照顧員發現，李嬰滿臉淚水、口罩浸濕，李嬰已無呼吸心跳，趕緊通報救護人員到場協助送醫急救救回，但昨天晚上8時52分病況轉危，家屬忍痛放棄治療拔管不治。

新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。昨天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷／攝影
新北市新莊區一名11個月李姓男嬰，遭口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息送醫不治。昨天下午男嬰雙親親赴派出所提告過失致死。記者曾伯愷／攝影

口罩 爸爸

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