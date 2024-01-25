過年前 南警在農會展開防搶、防詐演練…過程逼真
快過年了，台南市警六分局昨天在灣裡農會展開防搶、防詐演練，模擬黑衣男子持槍進入灣裡農會欲進行搶劫，剛好遇上遭詐騙民眾於櫃檯欲提領50萬元，歹徒威嚇民眾交出手上現金後，隨即騎乘機車逃離，最後在優勢警力截阻圍捕下，歹徒乖乖束手就擒，過程生動逼真。
近期詐欺犯罪持續高發，尤以近期國人因假求職、假借貸等詐騙手法被害，甚有發生危害人身安全嚴重犯罪；每年春節前夕現金流動龐大，不法分子可能趁此時機犯案，警方在勤務繁忙之餘，與金融機構辦理防詐及防搶演練，加強與各金融機構默契與反應能力，
昨天上午9點，台南市警六分局結合灣裡農會辦理防詐及防搶演練，演練過程相當逼真，現場民眾甚至誤以為真的發生重大搶劫案件；
警六分局長林獻力表示，今年加強重要節日安全維護工作，期間自2月1日晚上10點起至2月15日24點，涵蓋春節假期7天，以治安平穩、交通順暢、民眾安全為工作三大主軸。提醒民眾春節期間，能隨時注意可疑人事物，如有存、提款大額現金時，可先與警察機關聯繫，由警方派員提供安全維護，確保民眾的生命財產安全。
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