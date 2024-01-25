過年前 南警在農會展開防搶、防詐演練…過程逼真

新北市三重、蘆洲向來被視為共同生活圈，也常被稱為「流氓窟」。而捷運蘆洲站斜對面則曾經有一塊空地，在2016至2019年間，前後3年多陸續辦了三場重量級黑道告別式，依序是「空保」劉保生、「瘋濟公」蕭澤宏、「九哥」李承德，令人好奇，是什麼緣故，特別受到江湖人士青睞。 這3人個個來頭不小，每場告別式都是超過2000人以上的大場面，其中劉保生是蘆洲大廟保佑宮主委、李承德是末代蘆洲代表會主席，兩人均為在地人士，而天道盟第三任盟主蕭澤宏和蘆洲比較沒有淵源，但他的告別式甚至影響組織犯罪防制條例修法。...

2024-01-25 08:00