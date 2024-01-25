11個月大男嬰疑戴罩悶死 公托3人挨告

聯合報／ 記者曾伯愷蔣永佑劉懿萱李青縈王慧瑛／連線報導

新北市一名11個月男嬰，口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息，送醫不治。聯合報系記者曾伯愷／攝影
新北市一名11個月男嬰，口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息，送醫不治。聯合報系記者曾伯愷／攝影

新北市一名11個月大男嬰在公托中心內，疑因口鼻被浸濕口罩悶住窒息死亡。男嬰雙親認為公托中心主任及2名照顧員有疏忽照顧之責，昨天對3人提告過失致死，沉痛呼籲公托機構「不要再強迫嬰幼童戴口罩」。主要負責照顧男嬰的曾姓及林姓女照顧員，下午說明案情後，到新北地檢署接受複訊後請回。

華視主播林彥汝前天在臉書轉貼家屬文章指出，家屬突然接到托嬰中心來電，指小孩突然無呼吸心跳，搶救還是無力回天。家屬看監視畫面找答案，由於托嬰中心本周實施口罩令，老師二度幫小朋友戴口罩，可能因眼淚和鼻水浸濕口罩，黏住口鼻窒息，孩子掙扎倒下，但老師卻以為他哭累了倒下睡覺，錯過黃金搶救時間。

李父昨受訪數度泣訴，還原小孩窒息前「致命5分鐘」；他說，當天小朋友疑似自己拉下口罩，照顧員協助戴上便離開。但小朋友持續哭鬧，明顯就是不想戴口罩，之後照顧員過來跟兒子揮手說「嗨」，卻未發現口罩已浸濕黏住口鼻，「搞不好他已經在跟你們求救了，為什麼就不幫幫他？」之後兒子在嬰兒床滾繞3圈，直到整個人癱軟，頭部朝下趴跪床上，照顧員才發現送醫。

檢警昨相驗男嬰沒可疑外傷，擇日解剖釐清死因，並追究照顧員過失致死之責。

承辦該公托的新北市幼兒托育職業工會江姓理事長說，近期是傳染病高峰，不捨孩子感冒才從周一起要求戴口罩，當初也跟家長說明，發生憾事，所有照顧員都非常難過自責，將全力協助家長釐清真相，並配合司法調查，「我們真的很抱歉」。

新北艾兒嘉托嬰中心主任蔡明芳說，小小孩口罩幾乎都戴不住，與其強制戴口罩，不如在孩子感冒症狀較嚴重時期，由家長帶回去休養。疾管署發言人羅一鈞說，並未要求托嬰中心實施口罩令，目前維持口罩規定的只有醫院、診所、護理之家、老人福利機構。

台北榮總兒童醫學部主任牛道明表示，不建議一歲以下的小朋友戴口罩，因為年紀小，很難戴住口罩，就算戴了，防疫效果也不好。

台大兒童醫院前院長黃立民建議孩子升上小學再戴口罩，家長不須勉強學齡前小朋友戴口罩，特別是睡覺時；托嬰中心、幼兒園若擔心傳染，應請有症狀的小朋友請假在家。

口罩 托嬰

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