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影／追東眼山樂園「8年第一場雪」 母女賞雪1人滑倒骨折

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市復興區東眼山國家森林遊樂區昨天睽違8年降下第一場雪，園區雪地吸引不少民眾上山追雪，一名50歲楊姓女子今天由女兒開車前往東眼山森林樂園遊玩賞雪，今天下午楊女在園區步道走散步不慎滑倒，左腳踝受傷疑似骨折，119據報出動救援人員上山救護，至傍晚將楊女打包搬運至登山口，送醫治療沒有生命危險。

復興區山區昨天降雪，遍地雪地美景十分難得，東眼山國家森林遊樂園更出現8年來雪景，家住桃園市中壢的楊女母女兩人，今天開車上山至東眼山遊樂園賞雪、散步，母女兩人從登山口走步道健走，至下午3時40分許，楊女不慎滑倒，造成左腳踝受傷，疑似骨折，她女兒求助。

消防局119據報，由復興分隊小隊長陳清淵帶領消防人員10人和消防、救護車輛上山前往東眼山森林樂園救護，隊員步道至步道，花費大約2小時40分鐘，將楊女打包和搬運至登山口，緊急送醫治療包紮，沒有生命危險，楊女未料賞雪發生意外。消防局呼籲，復興山區低溫地面仍有積雪，民眾上山賞雪，仍要注意路面濕滑、小心行走，以免發生意外。

桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝
桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝
桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝
桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝
桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝
桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝
桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝
桃園楊女母女遊東眼山國家森林遊樂區賞雪景，步行不慎滑倒左腳踝受傷。消防人員救援無大礙。記者曾增勳／翻攝

遊樂園 骨折 桃園 降雪 低溫

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