基市警局長才剛到任…警政署發布人事調整 分局長又大換血

基隆市警局長翁群能17日剛上任，警政署今天發布重要警職人事調，市警局主任秘書、督察長和4個分局長全部異動，基警人事大換血。

翁群能和基隆市警局新任副局長江麗芬17日到任，警政署今天又發布人事案，指全國多名中高階警官16日屆齡退休或升職，需連動調整職務。因應加強重要節日安全維護工作2月1日起實施，警政署完成人事通盤檢討後，今天公布供102人調動，統一在1月29日辦理交接。

基隆市警局部分，主任秘書蘇保安升任台南市警局督察，督察長陳啓明調任新竹縣警局主任秘書，警一分局長林文煜調任基隆市警局主任秘書，警二分局長張澤銘調任雲林縣警局北港分局長，基隆警三分局長楊宗昆調任基隆警二分局長。基隆市警局交通警察隊副隊長吳誌權升任澎湖縣警局望安分局長

基隆市警局督察長遺缺由新竹縣警局主任秘書林鼎鈞接任，基隆市警一分局長由嘉義市警局第一分局長林詔徹接任。基隆市警三分局長由宜蘭縣警局蘇澳分局長童寶賢接任。

基隆警四分局長由南投縣警局草屯分局長洪政崴接任，原基隆市警局第四分局長廖修鴻新職未在這波人事令中，據了解因他已年滿56歲，不符升任督察長慣例，將轉任國道警察第9大隊長。