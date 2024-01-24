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五車連環撞！汐五高架泰山轉接道車禍 3人受傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子今天下午開車行經國道1號汐五高架北向泰山轉接道，疑似未保持安全車距往前追撞前車，釀5車連環撞3人受傷送醫，所幸沒有大礙。事故5車駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，陳姓男子（23歲）今天下午4時28分左右，開車行經國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，疑似沒有保持安全車距，直接推撞前方林姓男子（54歲）所駕駛的悍馬車，導致林男人車失控往前推撞另3輛汽車，釀5車追撞3人受傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，事故5車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。呼籲用路人，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇狀況應變不及。

國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向35.6公里出口匝道，今天下午發生5車追撞事故，造成3人受傷送醫後沒有大礙，事故5車駕駛沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 酒駕 警察

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