5歲姊姊逃出求救倖存…花蓮10人同住民宅大火 2弟妹不幸葬身火窟

花蓮縣新城鄉嘉里村一處民宅今天下午突然起火，造成2名林姓幼童嚴重燒燙傷死亡，2名大人傷重還在加護病房急救。據了解，起火當時兩名幼童5歲大的姊姊也在屋內，發現起火，逃出屋外向住在對面的阿嬤求援，附近鄰居拿出滅火器試圖幫忙灌救，但火勢延燒得相當快，待消防人員趕到控制火勢，2童被救出時已無生命跡象，送醫不治。

據了解，這處民宅為兩層樓鋼筋混凝土建物，屋主為67歲重度弱視的卿姓老翁，是縣府列冊的中低收入戶，與大姪女夫妻一家5口、小姪女與男友和一名嬰兒，及一名張姓租客，共10人同住。

消防人員獲報趕到現場，15分鐘內控制火勢並入室搜救，大姪女的4歲兒子及2歲女兒在一樓被發現時，身上都有燒燙傷且已無生命跡象，送醫不治。另卿姓老翁當場也無生命跡象，送醫後救回，與張姓租客都在加護病房急救中。

鄰居表示，卿姓屋主的大姪女從事房務工作，丈夫是鐵工，育有3名年幼子女，原本在村內租屋，因經濟狀況不好，才搬往與叔公同住。今天下午發生火警時，5歲大的姊姊也在屋內，發現起火，緊急逃出門外向住在對面的阿嬤求救，因鄰長也住附近，家中有配發的滅火器，拿出滅火器想要幫忙，但火愈燒愈大，已經來不及。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊大隊長吳佳奇說，下午3時29分獲報，出動16車及警義消47人趕往灌救，到場時一樓及二樓已全面燃燒，先救出受困二樓的55歲張姓租客，15分鐘內控制火勢並入室搜救，又在一樓發現卿姓老翁及兩名幼童，3人都有大面積燒燙傷且已沒有呼吸心跳，送醫後，兩童不治。

消防局表示，消防人員到場時已全面燃燒，無法推測起火點，起火原因還待火調科調查鑑識才能判定。

花蓮縣社會處長陳加富、新城鄉長何禮臺、嘉里村長何禮鳳都趕往關切，鄉公所已安排4大2小共6名受災戶安置在天公廟，給予餐食及保暖衣物，社會處也派社工到醫院提供家屬協助，並規畫轉介慈濟基金會協助房屋修繕。