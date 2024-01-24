聽新聞
test
0:00 / 0:00
外側車道「向左回轉」 高雄73歲駕駛擦撞同向車嚇傻
高雄楠梓區德民路與民昌街口今午4時23分許，發生兩車擦撞意外，73歲許姓女駕駛一度受困，由消防員救出車外，所幸僅受到驚嚇，送醫無礙，而31歲劉姓男駕駛則是輕傷自行就醫，警依法酒測，兩人皆無酒駕，肇事原因仍待釐清中。
楠梓分局指出，許女的車沿德民路西向東外側車道等待左轉時，與同向內側快車道直行由31歲劉男所駕駛轎車發生碰撞，疑似許女於外側車道向左回轉所致，詳細肇責仍需調查後送交通大隊分析研判。
萬幸的是，許女的車左側雖因擦撞嚴重撞凹，以致一時之間開不了門，得由消防員救出脫困，但她並無外傷，僅受驚嚇送醫觀察，而劉男的車頭則是嚴重被撞凹毀損，無論如何，肇事者年前恐得付出一筆不小開銷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言