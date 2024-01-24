外側車道「向左回轉」 高雄73歲駕駛擦撞同向車嚇傻

高雄楠梓區德民路與民昌街口今午4時23分許，發生兩車擦撞意外，73歲許姓女駕駛一度受困，由消防員救出車外，所幸僅受到驚嚇，送醫無礙，而31歲劉姓男駕駛則是輕傷自行就醫，警依法酒測，兩人皆無酒駕，肇事原因仍待釐清中。

楠梓分局指出，許女的車沿德民路西向東外側車道等待左轉時，與同向內側快車道直行由31歲劉男所駕駛轎車發生碰撞，疑似許女於外側車道向左回轉所致，詳細肇責仍需調查後送交通大隊分析研判。

萬幸的是，許女的車左側雖因擦撞嚴重撞凹，以致一時之間開不了門，得由消防員救出脫困，但她並無外傷，僅受驚嚇送醫觀察，而劉男的車頭則是嚴重被撞凹毀損，無論如何，肇事者年前恐得付出一筆不小開銷。