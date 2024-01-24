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花蓮民宅大火4人送醫！消防局出動16車灌救 2童燒傷無意識「宣告不治」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣新城鄉嘉里4路一處民宅下午起火，消防人員趕到現場，很快控制火勢並救出4名傷者，其中一名2歲女童、3歲男童被燒傷已無意識，另有一名年約70歲男性大面積燒燙傷及吸入性嗆傷，4人全部送往慈濟醫院搶救，其中2童傷勢過重，已宣告不治。

花蓮縣消防局下午3時29分獲報，嘉里四路一戶兩層樓民宅發生火警，出動16車47名警義消趕往灌救，到場時一樓及二樓已全面燃燒，消防人員先救出受困在二樓陽台一名60歲女性，並在15分鐘內控制火勢。

消防局表示，入室搜救時，在一樓隔間處發現1名約3歲男童及一名約2歲女童，身上皆有燒燙傷且無意識及脈搏，立即給予高級救命術及CPR處置，另在一樓後側發現一名年約70歲男性，吸入性嗆傷及大面積燒燙傷，4名傷患皆送往慈濟醫院，但2名孩童因傷勢過重，已宣告不治。

花蓮縣新城鄉一處民宅今天下午失火，消防人員趕到時已全面燃燒。記者王燕華／翻攝
花蓮縣新城鄉一處民宅今天下午失火，消防人員趕到時已全面燃燒。記者王燕華／翻攝

花蓮縣新城鄉一處民宅今天下午失火，消防人員趕往，救出受困二樓陽台的一名婦人。記者王燕華／翻攝
花蓮縣新城鄉一處民宅今天下午失火，消防人員趕往，救出受困二樓陽台的一名婦人。記者王燕華／翻攝

花蓮 意識 火災

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