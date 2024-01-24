男執行深山巡護突吐血 南投消防頂寒流救下山

林保署南投分署派遣11人執行深山巡護工作，蔡姓男子昨天途中突然身體不適、吐血，南投縣消防局會同林保署組織搜救隊頂著寒流低溫入山，昨晚接觸患者，今天護送下撤送醫。

昨天、今天寒流影響，南投縣仁愛鄉合歡山、信義鄉玉山等山區降雪。南投縣消防局昨天下午接獲農業部林業及自然保育署報案指出，11名員工至信義鄉人倫林道工作，其中32歲蔡姓男員工途中突然身體不適，有吐血、全身虛弱無力等症狀，在停機坪營地待援。

南投縣消防局第三大隊立即派遣轄區信義、玉山分隊、群呼義消共出勤警消4人、山搜義消2人，會同林保署南投分署水里工作站支援2人，昨天下午3時10分集結後至登山口，雖逢寒流來襲、山區濃霧降雨且山路溼滑，搜救人員仍不畏艱辛徒步挺進，昨晚接觸患者。

消防局指出，考量連夜下撤有危險，且蔡男不適症狀稍有改善，決定就地紮營，今天上午經評估患者身體狀況尚可，由搜救人員護送緩慢下撤，中午抵達登山口，由信義分隊救護車送往竹山秀傳醫院治療。

林保署南投分署指出，屬勞務承攬的蔡男參與深山巡護工作，這次勤務共11人，22日入山預計26日下山，蔡男23日突然暈眩、胃部不適，強忍不適後便吐血無法再行動，所有人員今天隨同蔡男下山，未繼續執行任務，蔡男目前生命徵象穩定，留院觀察。