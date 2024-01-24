台中驚險車禍…機車遭撞飛人車分離「再碰撞路邊轎車」 騎士一度無動靜

台中市清水區今天發生驚險車禍，轎車和機車碰撞後，女騎士被撞飛，人車分離後，機車再撞上停路邊轎車，女騎士一度毫無動靜，現場民眾擔心她安危，紛紛為她祈福，女騎士被送醫治療，腳部受傷，治療後已無大礙，肇事原因由警方調查中。

台中市清水警分局調查，今天上午9點18分，在清水區北寧街，姜姓男子開車由北寧街天主堂停車場左轉往中山路方向行駛，吳女騎機車沿北寧街往西寧路方向(直行)行駛，二車在此處擦撞。

吳女機車倒地後再碰撞王男停放路邊轎車，車禍事故造成吳女腳部受傷，她被送到沙鹿光田醫院治療後無大礙，雙方經酒測後無酒駕情事。

警方呼籲汽車駕駛人轉彎時，應減速慢行注意左右來車，遵守交通規則禮讓直行車先行，以確保行車及用路人安全；車禍發生後現場有許多民眾關心，看到女騎士彈飛到遠處，毫無動靜，擔心她傷勢。