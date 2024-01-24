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超商與人口角...中壢男竟駕賓士二度追撞對方

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園劉姓男子去年10月中旬某日凌晨飲酒駕車外出，在超商購物時與陳姓男顧客起口角，竟心生不滿，見陳男騎車離去一路尾隨，趁陳停等紅燈時由後方追撞，陳跳車逃生仍遭劉駕車迴轉撞得不成人形，幸中壢警分局巡邏車經過，聽到碰撞聲響救下騎士，也逮捕酒駕的劉男，桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪將劉起訴。

起訴指出，家住中壢區的40歲劉男，去年10月13日晚間在某KTV引用洋酒直到翌日凌晨3點才回家，感覺肚子餓不顧酒後不得駕車規定，仍於清晨4點駕著黑色賓士車外出，前往離家1.5公里遠的超商購物，在超商內因故與陳姓男子發生口角心生不快，見陳男清晨4點56分步出超商騎車離去，劉也駕車尾隨。

劉某由超商門口一路尾隨200公尺，見陳男在中路區中美路、新生路口停等號誌時，明知駕車潮人體某力衝撞，將使人身受重傷而造成死亡，仍急踩油門驅車上前追撞陳，陳及時跳開逃離，劉又迴轉，見陳站在機車旁欲扶起機車時，猛力踩油門直往陳男撞去，導致陳的下肢大、小腿骨皆骨折，正巧警方巡邏時聽見猛烈碰撞聲響，立刻前往查看，及時將受傷嚴重的陳姓騎士送醫急救，讓他倖免於死，並逮捕涉案的劉姓男子，經酒測值為0.46毫克。

檢警調查時，劉男坦承酒後駕車，也承認陳姓騎士是他撞傷的，但他否認有任何殺人的犯意，辯稱「我當時仍在氣頭上，於是將車子迴轉，沒想過迴轉後會撞到陳男」等語；警方調閱監視器及劉男車上行車紀錄器影像卻顯示，劉先追撞陳男的機車後，再迴轉猛力撞擊陳男，認為劉涉犯公共危險罪及殺人未遂罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中壢劉姓男子去年10月14日凌晨酒後至超商購物與陳姓騎士口角，竟駕車尾隨陳男，先追撞機車，再迴轉撞人，幸中壢警方巡邏經過及時將陳男送醫急救，桃園地檢署偵結，依殺人未遂、公共危險等罪將劉男起訴。記者陳恩惠／翻攝
中壢劉姓男子去年10月14日凌晨酒後至超商購物與陳姓騎士口角，竟駕車尾隨陳男，先追撞機車，再迴轉撞人，幸中壢警方巡邏經過及時將陳男送醫急救，桃園地檢署偵結，依殺人未遂、公共危險等罪將劉男起訴。記者陳恩惠／翻攝

超商 殺人 酒駕 酒測

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