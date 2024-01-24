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沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

天冷降雪也降磁磚...新北5處外牆剝落 市府警告未管理罰30萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北蘆洲某大樓22日因天冷發生磁磚掉落意外。圖／新北市工務局提供
新北蘆洲某大樓22日因天冷發生磁磚掉落意外。圖／新北市工務局提供

天冷磁磚掉落案增加，新北22日發生5起磁磚掉落案，分別是蘆洲2件，中和、泰山及三重各1件，幸未波及路人，工務局提醒，大樓所有權人應善盡外牆管理責任，否則可依建築法開罰30萬元

天冷引發「磁磚雨」，本月22日以來氣溫直直落，全台不少山區開始降雪，老舊社區外牆也因冷熱交替作用導致磁磚掉落，新北22日就發生5起案件，幸未造成人員傷亡，新北市工務局表示大樓所有權人應善盡外牆管理責任，否則最重可依建築法開罰30萬元。

工務局表示，事發後會立即通知區公所就近先拉設警示線，並清掃地面掉落物，以避免影響行人安全，現場必須處理至無持續掉落疑慮後，並發文要求屋主限期全面檢視及修復，如因未善盡維護管理而造成磁磚掉落情形，依建築法規定最高可處新台幣30萬元，若傷及行人或造成財損，還有相關民事、刑事責任。

工務局在掉落磁磚大樓周邊張貼告示。圖／新北市工務局提供
工務局在掉落磁磚大樓周邊張貼告示。圖／新北市工務局提供

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