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小男童天寒被凍街頭嚎啕大哭 竟是賴床挨罵負氣離家

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

強烈冷氣團寒流來襲，桃園市平鎮區一名6歲黃姓小男童今天上午賴床與母親發生爭吵，竟負氣自行背著書包離家出走，卻意外在長沙街迷路，早上氣溫仍低，他迷路又只羽絨小外套，被凍寒冷，站在街嚎啕大哭，員警巡邏發現和安撫情緒，挨家查訪，看見焦急黃母才結束一場虛驚。

平鎮分局平鎮所副所長丁彥方表示，家住平鎮區就讀幼兒園中班的黃姓男童，一早因故與黃母發生爭吵，一時負氣，趁黃母不注意，自行背著書包離家外出，不料他走到1、200公尺外的長沙街就找不到回家的路，當時天氣低溫寒冷，冷得黃童站在路旁嚎啕大哭。

平鎮所警員林芳妤、陳炳勳及實習生周芳玲3人巡邏經過，發現黃童獨自背著書包站在街頭哭泣，一旁沒有大人照顧，趕緊下車安撫男童情緒，員警詢問「住在哪裡」？黃童年紀小、說不清楚住址，員警因此牽著黃童，沿路在附近挨家挨戶查訪。

員警帶著黃童大約走100多公尺，看見焦急張望的黃母，看見男童平安回家上前擁抱，黃母感謝表示，早上因為小孩子賴床不想起床，與她發生爭吵，沒想到孩子竟趁她不注意負氣離家，幸好員警及時發現帶回，才讓家人放下焦急的心。

平鎮區6歲小男童負氣背書包離家，意外迷路被凍站在街嚎啕大哭，員警帶他挨家查訪與母團圓。記者曾增勳／翻攝
平鎮區6歲小男童負氣背書包離家，意外迷路被凍站在街嚎啕大哭，員警帶他挨家查訪與母團圓。記者曾增勳／翻攝
平鎮區6歲小男童負氣背書包離家，意外迷路被凍站在街嚎啕大哭，員警帶他挨家查訪與母團圓。記者曾增勳／翻攝
平鎮區6歲小男童負氣背書包離家，意外迷路被凍站在街嚎啕大哭，員警帶他挨家查訪與母團圓。記者曾增勳／翻攝
平鎮區6歲小男童負氣背書包離家，意外迷路被凍站在街嚎啕大哭，員警帶他挨家查訪與母團圓。記者曾增勳／翻攝
平鎮區6歲小男童負氣背書包離家，意外迷路被凍站在街嚎啕大哭，員警帶他挨家查訪與母團圓。記者曾增勳／翻攝

情緒 低溫 寒流

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