新北醉漢稱打死朋友 檢察官：傷勢不足以致命、解剖再查

新北市三重區1名53歲葉姓男子，前天深夜報案自稱酒後情緒失控打死朋友，但檢察官昨天相驗後認為63歲鄭姓死者雖然頭、臉都有外傷，傷勢不足以致命，決定擇日解剖進一步釐清死因。葉男由法院裁定收押禁見。

據了解，鄭姓死者與葉姓嫌犯是喝酒認識的朋友，葉男平日靠打零工維生，鄭男無業。當鄭男得知葉男最近沒地方住，約2星期前好心收留他到三重區溪尾街的自宅同住。由於狹窄巷內都是居住密集的老舊公寓，鄰居說他們2人經常在家裡喝酒之後吵架，妨害安寧。

22日晚上葉男在外飲酒醉醺醺返家，暴怒指責鄭男未經同意就私自使用他的手機充電線，2人為此發生爭執，葉男自稱一時情緒失控，徒手毆打鄭男導致他跌倒在地，但是並沒有撞到其他物品，片刻之後驚覺鄭男久未起身，檢查發現已無呼吸、心跳。

葉男於深夜11時許報案之後，還到巷口引導救護車，但鄭男已明顯死亡，沒有送醫。警方隨後依現行犯將葉男帶回調查，警詢後依傷害致死罪嫌移送新北地檢署，法院裁定收押禁見。

昨天檢察官相驗遺體，認為死者頭、臉的淺層外傷不足以致命，加上近日寒流來襲氣溫非常低，是否還有其他因素導致鄭男死亡，將擇日解剖進一步調查釐清。

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