快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

新北醉漢稱打死朋友 檢察官：傷勢不足以致命、解剖再查

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名53歲葉姓男子，前天深夜報案自稱酒後情緒失控打死朋友，但檢察官昨天相驗後認為63歲鄭姓死者雖然頭、臉都有外傷，傷勢不足以致命，決定擇日解剖進一步釐清死因。葉男由法院裁定收押禁見。

據了解，鄭姓死者與葉姓嫌犯是喝酒認識的朋友，葉男平日靠打零工維生，鄭男無業。當鄭男得知葉男最近沒地方住，約2星期前好心收留他到三重區溪尾街的自宅同住。由於狹窄巷內都是居住密集的老舊公寓，鄰居說他們2人經常在家裡喝酒之後吵架，妨害安寧。

22日晚上葉男在外飲酒醉醺醺返家，暴怒指責鄭男未經同意就私自使用他的手機充電線，2人為此發生爭執，葉男自稱一時情緒失控，徒手毆打鄭男導致他跌倒在地，但是並沒有撞到其他物品，片刻之後驚覺鄭男久未起身，檢查發現已無呼吸、心跳。

葉男於深夜11時許報案之後，還到巷口引導救護車，但鄭男已明顯死亡，沒有送醫。警方隨後依現行犯將葉男帶回調查，警詢後依傷害致死罪嫌移送新北地檢署，法院裁定收押禁見。

昨天檢察官相驗遺體，認為死者頭、臉的淺層外傷不足以致命，加上近日寒流來襲氣溫非常低，是否還有其他因素導致鄭男死亡，將擇日解剖進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉姓男子前天深夜報案自稱酒後失手打死人，警方和救護車獲報趕抵現場。記者林昭彰／翻攝
葉姓男子前天深夜報案自稱酒後失手打死人，警方和救護車獲報趕抵現場。記者林昭彰／翻攝
葉姓嫌犯（右）向警方說明只是徒手毆打鄭姓男子，後來他倒地不起，失去呼吸、心跳喪命。記者林昭彰／翻攝
葉姓嫌犯（右）向警方說明只是徒手毆打鄭姓男子，後來他倒地不起，失去呼吸、心跳喪命。記者林昭彰／翻攝

失控 檢察官 酒精

延伸閱讀

寒流來襲！冷到路面裂開 新北市府急修三峽大橋

是否現身新北議會臨時會？侯友宜：會為市民扛起責任

新北產業園區電梯墜落意外 2婦人摔斷腿、天冷痛到動不了

幕後／侯友宜去不去新北議會報告 卡在府會信任不足

相關新聞

淚水浸濕口罩？11月嬰昨晚拔管…公托照顧員涉疏失？

新北市新莊區一名11個月男嬰，這個月22日上午在公托內休息時，疑因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，等到公托照顧員發現男...

校園喋血案被害人明出殯 同學將送行、盼下輩子再當同學

新北市某完全中學去年12月25日發生校園喋血案，一名國三男學生遭同學持摺疊刀刺死，明天將在板橋殯儀館辦告別式，校方將頒發...

清潔工暗記主人家保險箱號碼、竊走金條 因「這原因」被查獲

台南市48歲江姓女清潔工，受雇在北區某醫師住家打掃近7個月，暗中觀察記下保險箱號碼，本月11日涉嫌偷取2塊1公斤金條、 ...

新北醉漢自稱打死人但傷勢不足以致命 檢察官：解剖再查

新北市三重區1名53歲葉姓男子，前天深夜報案自稱酒後情緒失控打死朋友，但檢察官昨天相驗後認為63歲鄭姓死者雖然頭、臉都有...

低溫持續發威 高雄3名男女無生命跡象、緊急送醫

寒流來襲，全台感受寒流威力，高雄市昨天及今天早晚持續低溫，今天凌晨更出現攝氏10度以下氣溫，據高雄市消防局統計，昨天白天...

托嬰中心「戴口罩」1歲嬰遭悶死 新北社會局：警方已複製影像

華視主播林彥汝昨在臉書轉發友人文章，表示友人姊姊的孩子因新北市托嬰中心的疏忽，竟因戴口罩窒息離開。新北市社會局表示，第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。