校園喋血案被害人明出殯 同學將送行、盼下輩子再當同學
新北市某完全中學去年12月25日發生校園喋血案，一名國三男學生遭同學持摺疊刀刺死，明天將在板橋殯儀館辦告別式，校方將頒發畢業證書，同學們也會來送最後一程，希望下輩子還能再當同學。
被害人家屬明天中午12時在板橋殯儀館舉辦家祭及公祭，公祭儀式安排上，校長將頒發畢業證書，被害學生在校學業成績優異，家長會也頒發獎項鼓勵。
被害人家境辛苦，父親是上班族，母親是照服員，最令人揪心的是，被害學生19歲的姊姊是身心障礙者，生活無法自理，被害學生相當照顧姊姊，父母哀傷地說「怎麼忍心把我們家的希望也帶走了」。
新北市教育局長張明文明天會出席告別式，市長侯友宜也可能出席。死者的同班同學也計畫帶著氣球來送最後一程。
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