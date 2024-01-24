低溫持續發威 高雄3名男女無生命跡象、緊急送醫
寒流來襲，全台感受寒流威力，高雄市昨天及今天早晚持續低溫，今天凌晨更出現攝氏10度以下氣溫，據高雄市消防局統計，昨天白天至今天上午，共有3名男女無生命跡象送醫。
高雄氣象站發布低溫特報，今天凌晨在國道1號、國道3號高雄路段的測站，測出攝氏9度低溫，在高雄甲仙、扇平和旗山，也測得攝氏10度低溫。
據高雄市消防局統計，昨天上午8時至今天上午8時，共接獲3件非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）送醫報案，包括2名男子和1名老婦，年齡在50歲至76歲。
高雄市消防局表示，昨天50歲的男子和76歲老翁在住處無生命跡象送醫，今天凌晨2時許，1名76歲老婦在家經家人發現無生命跡象，向119求救，緊急送醫，3人是否因天氣寒冷造成無生命跡象，無法查證。
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