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淚水浸濕口罩？11月嬰昨晚拔管…公托照顧員涉疏失？

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名11個月男嬰，這個月22日上午在公托內休息時，疑因淚水浸濕口罩男嬰口鼻悶住沒法呼吸，等到公托照顧員發現男嬰已無呼吸心跳，緊急送醫急救雖有救回，但昨晚病況轉危家屬忍痛拔管，目前警方正調查公托照顧員有無疏失。

據了解，11個月大李姓男嬰，這個月22日上午近8時許，由李父抱著進入新北市新莊區昌平路一間公共托嬰中心，旋即由曾姓照顧員接收，將李嬰安置在嬰兒車內。當天上午8時14分左右，李嬰戴著口罩開始趴臥休息，16分鐘後曾姓照顧員發現李嬰面朝下一動也不動，趕緊把他抱起。

曾姓照顧員發現，李嬰滿臉淚水、口罩浸濕，李嬰已無呼吸心跳，趕緊通報救護人員到場協助送醫急救救回，但昨天晚上8時52分病況轉危，家屬忍痛放棄治療拔管不治。警方初勘李嬰遺體沒有可疑外傷，不排除曾姓照顧員有過失致死嫌疑，依法查辦。

新北市新莊區一名11個月男嬰，疑似公托照顧員失責被悶死，警方調查釐清中。圖／Ingimage
新北市新莊區一名11個月男嬰，疑似公托照顧員失責被悶死，警方調查釐清中。圖／Ingimage

口罩 過失致死 嬰兒 托嬰 托育

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