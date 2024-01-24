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托嬰中心「戴口罩」1歲嬰遭悶死 新北社會局：警方已複製影像
華視主播林彥汝昨在臉書轉發友人文章，表示友人姊姊的孩子因新北市托嬰中心的疏忽，竟因戴口罩窒息離開。新北市社會局表示，第一時間接獲中心通報，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製，也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清。
社會局副局長許秀能表示，由於近期氣候轉涼，幼兒各式呼吸道疾病增加，進入高峰流行期，中心告知家長讓幼兒戴上口罩，以避免交叉感染，保護幼兒健康。
社會局表示，第一時間有接獲中心通報，目前全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製，也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處。
許秀能表示，目前司法單位已進行調查，以釐清事發原因，社會局會持續陪伴關心家長，提供任何需要協助，對於事發的托育中心，也會在司法調查後，依相關法規裁處。
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