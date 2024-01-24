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台中男闖派出所喊「包皮痛」 酒醉大鬧...法院裁定不罰

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子半夜到第3分局健康派出所稱自己「包皮痛」，警方見其酒醉予以管束，他卻出腳亂踢辦公桌、掃落物品大鬧，黃事後還投訴媒體稱四肢被銬住呈現「烤豬」模樣，警方除調監視器還原也依違反社會秩序維護法送辦，但法院認為黃未達以顯不當言詞相加等程度，裁定不罰，可抗告。

黃男去年10月向媒體投訴稱，他非現行犯也不是通緝犯，卻被健康派出所警員因他情緒失控將四肢靠住，呈現像「烤豬」般姿勢，最後忍不住尿在褲子上；警方則澄清，黃酒醉、言詞毫無邏輯且行為脫序，勸導無效才予以管束，使用手銬也有保持適當鬆緊程度，清晨結束管束就讓他離去。

台中第3分局移送指出，黃男2023年10月12ㄖ凌晨2點多到健康派出所詢問事情，警員見他全身酒氣不知所云，問他是否需救護車協助或回家休息，黃卻表示自己「包皮疼痛」不願離去，但黃男精神恍惚有嚴重干擾現場民眾、警員執勤，依警察職權行使法將其管束。

未料黃管束期間不斷叫囂，出腳踢踹辦公桌椅，還要將桌上電腦、辦公物品砸落，直到酒醒才由父親帶回，警方以黃違反社會秩序維護法第85條第1款、第2款，公務員執勤時，以顯不然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，及聚眾喧嘩，致礙公務進行者，移送法院裁處。

台中地院查，根據警方監視器等證物，未見黃男有集合不特定人多數人，且除了黃無增加人數，並為鼓譟喧嘩而妨礙公務進行，和社秩法第85條第2款要件不符。

另外，黃表示包皮疼痛，警方認為他酒醉為預防危險予以管束，黃也僅大聲說「你們這邊測速喔」。

「我知道你們都討厭我」等語，難認他有以顯然不當之言詞或行動相加。

法院也認為，就算黃男被管束時出腳勾辦公桌椅、掃落桌面物，但當時該辦公桌無人使用，周圍警員也沒處於執行公務狀態，也不符社秩法第85條第1款行為，裁定黃男不罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男酒醉被管束，卻在派出所內不斷用腳勾拉辦公桌鐵椅。圖／報系資料照
黃男酒醉被管束，卻在派出所內不斷用腳勾拉辦公桌鐵椅。圖／報系資料照

監視器 警察

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