影／臉書留言「去立院前執行炸蛋」通訊行老闆惹議、警通知到案說明

新北市一間手機通訊行謝姓老闆昨在張姓網紅護理師網路臉書分享文下方留言「去立法院前執行炸蛋」惹議，新北市警方接獲民眾報案派員前往了解，謝男見事情鬧大，先將留言修改後又刪除。警方表示，謝男所為已涉違反社維法，將發通知書要謝男到案說明，以釐清動機與案情。

挺柯的張姓網紅護理師昨天上午9時許在臉書留言分享，表示「將滷蛋放進微波爐不能按兩分蹱，按30秒就好，她剛剛按兩分鐘，滷蛋直接變成炸蛋。」結果下方留言區有人留言「去立法院前執行炸蛋」，讓張姓護理師十分傻眼。

民眾昨天看到留言向蘆洲警方報案，警方依臉書帳號公開資訊追查，發現申登者謝姓男子（44歲）工作地點在新北市板橋區文化路的手機通訊行，為海山警分局江翠派出所轄區，海山警方接獲蘆洲警方單一窗口轉報，昨天中午12時許前往該店了解，確認該則回覆留言為通訊行老闆謝男本人，但他不願自行到案說明與配合調查。

海山警分局表示，昨天下午檢視該則留言已重新編輯並刪除，將函發通知書請謝男到案說明，以釐清動機與案情。