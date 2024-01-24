清潔工暗記主人家保險箱號碼、竊走金條 因「這原因」被查獲

台南市48歲江姓女清潔工，受雇在北區某醫師住家打掃近7個月，暗中觀察記下保險箱號碼，本月11日涉嫌偷取2塊1公斤金條、金飾、金牌、現金等物，共價值400多萬元，江當天中午將部分舊金飾拿到銀樓換新金飾，警方過濾周遭監視器畫面，昨天查出江婦涉案將她拘提到案，並找回失竊贓物，警詢後依竊罪嫌移送南檢法辦。

市警五分局於本月18日接獲報案，稱家中放保險箱金條、金飾及金錢不翼而飛，疑似遭竊，損失不菲，警方獲報旋即成立專案小組，鑑識小組前往勘察採證，發現遭竊住家並無外力入侵之跡象，鎖定對象可能為長期在家中打掃清潔江姓婦人涉案。

在清查其近期活動範圍並輔以周遭監視器影像追查，警方得知江嫌於11日作案後中午前往中西區銀樓並有持舊金飾換新金飾，經被害人指認確為其遭竊物品。

為避免江嫌持續將竊得物品脫手變賣獲利，專案小組隨即檢具相關事證向台南地檢署及法院聲請拘票及搜索票並獲核發，昨天執行拘提搜索，起獲被害人遭竊金條、金飾、金牌共計13件，新台幣4萬5000餘元及美金160元等遭竊物品，隨即依竊盜罪嫌帶回偵辦。

經被害人清點失竊金飾及金錢後，幾乎全數找回，對偵辦員警連連稱謝，也對警方高效率辦案豎起大拇指。據了解，江婦原打算偷完後於過年前離職，尚未離職前即被警方查獲法辦。

台南市警察局長廖宗山要求各單位對於住宅竊盜案件，逐案管制全力偵辦，並以追回贓物還給被害人，讓損失能找回為偵辦主要目的，第五分局依循局長要求成立專案小組偵破全案。第五分局分局長洪宏榮表示，民生竊盜為民眾感受最深之犯罪案件，除金錢損失外，家中遭人侵入不安全感亦會加深，故轄內若發生住宅竊盜必將全力偵破，使民眾住的安心。