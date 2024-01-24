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影／質疑警方「暴力執法」 高雄男卻因一句話被捕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警前鎮分局員警今天凌晨盤查深夜聚集公園的青少年，在旁的陳姓男子質疑警方「暴力執法」，員警也上前查證他的身分，原本沒事離去後，約20分鐘，他又遇員警盤查，陳不滿又被查，卻因爆粗口反而被捕。

據了解，陳姓男子（20歲）今天凌晨與2名朋友，在高雄市前鎮區時代公園散步，發現前鎮警分局前鎮街派出所員警正在公園內盤查其他民眾，陳隔一段距離，對員警高呼，質疑「人家又沒犯法，你們在那邊暴力執法是怎樣」，其中2名員警便上前，也要盤查陳的身分。

陳稱他沒帶證件，報身分證字號供查並沒問題，後來警方便離去，繼續在公園巡守，不料，約20分鐘後，他又撞見員警要查他們的身分，陳姓男子不滿員警又要查他，稱剛剛已經被查過現在又要查，警方要將他帶回派出所，他與朋友走路時，朋友不小心滑了一跤，員警要他們小心，但他說「都是被你們趕的」，隨口講了一句「恁娘咧」，卻因為這3個字，員警認為他對執勤員警爆粗口，立即將他上銬，逮捕他查辦涉嫌妨害公務。

事後，陳因拒絕警方夜間詢問，在拘留所過了一夜，經警方移送法辦，朋友將當時的錄影貼網，引起議論。

前鎮警分局前鎮街派出所長陳佳禾表示，警方接獲時代公園廁所旁有青少年聚集，可能發生打架情事，才派遣快打部隊等警網前往公園，盤查深夜聚集的青少年，但沒發現聚集打架情事，員警遇盤查過陳姓男子後，繼續在公園梭巡、守望，另組警組遇陳和朋友，並不知道他已被盤查過，才要求查身分，沒想到陳「出口辱罵」員警才逮捕他。

高雄男子今天凌晨質疑警方「暴力執法」，事後卻因隨口一句話被捕。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄男子今天凌晨質疑警方「暴力執法」，事後卻因隨口一句話被捕。圖／擷取自社會事新聞影音
高雄男子質疑警方「暴力執法」，事後卻因隨口一句話被捕。記者林保光／翻攝
高雄男子質疑警方「暴力執法」，事後卻因隨口一句話被捕。記者林保光／翻攝

高雄市 警察

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