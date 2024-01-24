快訊

館長還原超派醋飯影片證明「沒吃橡皮筋」 盲測飆粗口：怎麼可能吞下去

斷捨離3大心法 平常沒用的贈品別拿！譚敦慈「清掃4原則」家中沒灰塵

川普贏得新罕布夏州黨內初選！代表共和黨出馬競選總統機率大升

霸王級寒流登「池有山」 一男一女失溫 消防隊徹夜搶救

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

一對男女(左)登山客，挑戰武陵四秀之一的池有山，適逢霸王級寒流，出現失溫。梨山消防分隊派遣4名消防員徹夜上山搜救。圖／台中市消防局提供
一對男女(左)登山客，挑戰武陵四秀之一的池有山，適逢霸王級寒流，出現失溫。梨山消防分隊派遣4名消防員徹夜上山搜救。圖／台中市消防局提供
44歲陳男與50歲陳女挑戰武陵四秀之一的池有山，適逢霸王級寒流，山區溫度驟降零度以下，昨晚6點多陳男出現失溫現象，急報警。梨山消防分隊派遣4名消防員重裝禦寒，徹夜上山搜救，今晨3點多接觸患者，幸有意識，申請直升機吊掛作業，早上9點多順利降落東勢河濱公園，2人送醫後無礙。

昨天與今天寒流發威，昨大雪山、福壽山農場天池降下瑞雪，高山溫度下探零度以下低溫。44歲陳男與50歲陳女挑戰池有山，昨晚6點多，陳男行經池有名樹附近出現失溫現象，手腳冰冷無力，立即報警。

晚間7點多，2人來電表示能自行前往新達山屋避難，請台中市消防局不用派遣搜救人員上山。但到晚上9點多，消防局主動聯繫陳姓山友，陳表示2人已經迷失方向且肢體無力，再次請求救援。

考量山區溫度急凍零度以下低溫，天氣惡劣，擔憂2名山友恐嚴重失溫致死，台中市消防局立即派遣第二大隊、梨山分隊4名消防員，由梨山分隊隊員潘可皓率隊，連夜上山救援。

台中市消防局表示，今晨3點多接觸到待救者，所幸2名山友意識清楚、手腳冰冷無力，給予保暖及熱食，確保生命徵象穩定。

今天早上8點多，向空勤總隊申請直升機吊掛成功，9點6分降落東勢河濱公園，由救護車送東勢農民醫院，2人檢傷後無礙。

今早武陵四秀的桃山與池有山的山頭已白頭，顯現高山零下低溫。圖／武陵農場提供
今早武陵四秀的桃山與池有山的山頭已白頭，顯現高山零下低溫。圖／武陵農場提供
今早武陵四秀的桃山與池有山的山頭已白頭，顯現高山零下低溫。圖／武陵農場提供
今早武陵四秀的桃山與池有山的山頭已白頭，顯現高山零下低溫。圖／武陵農場提供

山友 台中市 低溫 寒流 消防員

延伸閱讀

橙色警報在外露營、車泊 消防局提醒取暖要防發生意外

加拿大滑雪直升機墜毀山區 造成3死、4重傷 尚未查明事故起因

寒流持續發威！彰化縣昨晚至今又有5人OHCA 這三類人更須注意保暖

最強寒流發威！台中30歲騎士疑冷雨中體溫驟降 到院只剩33度

相關新聞

只為了借充電線！三重男子好心讓朋友借住家裡 卻被毆打致死

新北市三重區前天晚上發生命案，1名63歲鄭姓男子好意提供房子給53歲葉姓友人借住，葉男卻因酒後情緒失控，為了借用手機充電...

天寒地凍找不到回家路 南警速助7旬老婦返家

入冬以來最強的寒流來襲，台南地區氣溫也一路驟降，市警二分局民權派出所警員，昨天巡邏時接獲民眾報案於中西區民族路、赤崁東街...

凌晨低溫桃園男騎士倒地 警冷到發抖仍秒脫外套淋雨救人

桃園一名60歲陳姓男子今凌晨騎車要送菜到菜市場，疑似低溫又下雨造成心血管疾病突發，在路上不支倒地並被機車壓住，警方巡邏時...

台塑化麥寮廠基礎油廠洩漏冒黑煙 事故原因調查中

台塑麥寮廠區塑化公司基礎油廠今天上午9時19分疑似泵浦管線洩漏起火冒黑煙，廠房已自行撲滅獲得控制，無人傷亡，雲林縣環保局...

影／質疑警方「暴力執法」 高雄男卻因一句話被捕

高雄市警前鎮分局員警今天凌晨盤查深夜聚集公園的青少年，在旁的陳姓男子質疑警方「暴力執法」，員警也上前查證他的身分，原本沒...

霸王級寒流登「池有山」 一男一女失溫 消防隊徹夜搶救

44歲陳男與50歲陳女挑戰武陵四秀之一的池有山，適逢霸王級寒流，山區溫度驟降零度以下，昨晚6點多陳男出現失溫現象，急報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。