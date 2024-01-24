霸王級寒流登「池有山」 一男一女失溫 消防隊徹夜搶救

一對男女(左)登山客，挑戰武陵四秀之一的池有山，適逢霸王級寒流，出現失溫。梨山消防分隊派遣4名消防員徹夜上山搜救。圖／台中市消防局提供 44歲陳男與50歲陳女挑戰武陵四秀之一的池有山，適逢霸王級寒流，山區溫度驟降零度以下，昨晚6點多陳男出現失溫現象，急報警。梨山消防分隊派遣4名消防員重裝禦寒，徹夜上山搜救，今晨3點多接觸患者，幸有意識，申請直升機吊掛作業，早上9點多順利降落東勢河濱公園，2人送醫後無礙。

昨天與今天寒流發威，昨大雪山、福壽山農場天池降下瑞雪，高山溫度下探零度以下低溫。44歲陳男與50歲陳女挑戰池有山，昨晚6點多，陳男行經池有名樹附近出現失溫現象，手腳冰冷無力，立即報警。

晚間7點多，2人來電表示能自行前往新達山屋避難，請台中市消防局不用派遣搜救人員上山。但到晚上9點多，消防局主動聯繫陳姓山友，陳表示2人已經迷失方向且肢體無力，再次請求救援。

考量山區溫度急凍零度以下低溫，天氣惡劣，擔憂2名山友恐嚴重失溫致死，台中市消防局立即派遣第二大隊、梨山分隊4名消防員，由梨山分隊隊員潘可皓率隊，連夜上山救援。

台中市消防局表示，今晨3點多接觸到待救者，所幸2名山友意識清楚、手腳冰冷無力，給予保暖及熱食，確保生命徵象穩定。

今天早上8點多，向空勤總隊申請直升機吊掛成功，9點6分降落東勢河濱公園，由救護車送東勢農民醫院，2人檢傷後無礙。