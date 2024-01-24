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橙色警報在外露營、車泊 消防局提醒取暖要防發生意外

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

中央氣象署持續發布低溫特報，多處山區取降雪。新北市消防第6大隊提醒民眾，追雪或體驗雪中露營，使用柴爐、焚火台、煤油暖爐、汽化燈取暖要注意用火安全，與防範一氧化碳中毒風險。新北市北海岸及東北角會出現長浪，消防局除加強防溺巡邏及勸導措施，也提醒民眾在岸邊活動，務必注意自身安全及保暖。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，任何耗氧性的取暖方式，包括燒木炭、生火、煤油爐、氣化爐、汽化燈及瓦斯燈等，只要是使用到「火」的暖氣設備，均不適合在帳棚或車上使用，除了有因火星導致火災的可能性外，更有一氧化碳中毒的危險，切勿讓一時的疏忽釀成永久的遺憾。

第6大隊表示，各地氣溫持續下探，不少遊客興奮去追雪或是體驗雪中露營，提醒民眾在寒流來時使用取暖設備，若在客廳帳或車上使用，有可能導致空氣中的氧氣濃度逐步降低，並因為沒有充足氧氣導致不完全燃燒，進而發生一氧化碳中毒的風險。

消防人員提醒務必留下一扇窗，確保每小時換氣通風1次或2次。天冷露營安全不可少，建議可以加購一氧化碳偵測器，確保安全，以免發生憾事。

近日東北風持續強勁，中央氣象署發布新北市北海岸及東北角會有長浪發生，扮隨平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下，且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下的橙色低溫特報，消防局第6大隊已針對轄區東北角及北海岸加強防溺巡邏及勸導措施。

羅億田說，氣溫驟降時，請民眾保持頭、頸、手和腳部溫暖，尤其年長者及心血管疾病患者，起床時動作應該放慢，並添加保暖衣物。從事外出活動時，應評估自身狀況，做好保暖措施，避免長時間逗留寒冷環境。

新北市消防局第6大隊建議民眾添購一氧化碳偵測器，有助在帳棚內使用暖器設備的安全，避免發生憾事。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局第6大隊建議民眾添購一氧化碳偵測器，有助在帳棚內使用暖器設備的安全，避免發生憾事。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局第6大隊提醒民眾在岸邊活動，務必注意自身安全及保暖，避免發生憾事。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局第6大隊提醒民眾在岸邊活動，務必注意自身安全及保暖，避免發生憾事。記者邱瑞杰／翻攝
新北市北海岸及東北角會出現長浪，消防局加強防溺巡邏及勸導措施。記者邱瑞杰／翻攝
新北市北海岸及東北角會出現長浪，消防局加強防溺巡邏及勸導措施。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局第6大隊提醒民眾露營，使用取暖設備要注意安全，避免發生憾事。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局第6大隊提醒民眾露營，使用取暖設備要注意安全，避免發生憾事。記者邱瑞杰／翻攝

一氧化碳中毒 氣溫 寒流 低溫

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