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影／台中賓士衝派出所...輕熟女下車尖叫 警查出真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局何安所在21日晚間，遇到一輛賓士車，直衝派出所門口，驚動多名警員外出察看，一名輕熟女從賓士車下車後，不斷高喊「冒煙了」，警方才知該輛賓士車有故障之虞，警方將車輛熄火後，以手套打開引擎蓋檢查，發現賓士車水箱沒水釀禍，解決一場虛驚。

第六分局何安派出所警員鄭世宗、洪書偉、吳柏毅，21日晚間6時許在所內執勤時，突然有一輛賓士車直衝派出所門口，驚動警方外出查看，發現賓士車右前座的劉姓女子（31歲）一下車後，就不斷尖叫高喊「冒煙了」，警方才知劉女搭乘的賓士車疑有車輛故障問題。

警方上前查看，先將車輛熄火，另外手持滅火器，以備不時之需，警員鄭世宗戴上手套，將引擎蓋打開散熱，檢查是何處故障發生問題，發現是水箱沒水，導致車輛溫度過高冒煙，幸好有即時停車求助，才沒衍生其他交通事故，劉女與同車駕駛在解決車輛問題後，感謝警方協助。

第六警分局呼籲，民眾外出駕駛車輛，應隨時注意五油、三水及車況，並記得定期維修保養車輛，以保障自身與他人之行車安全。

台中市劉姓女子搭乘的賓士車21日直衝派出所，警方察看才知是車輛冒煙。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子搭乘的賓士車21日直衝派出所，警方察看才知是車輛冒煙。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子搭乘的賓士車21日直衝派出所，警方察看才知是車輛冒煙。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子搭乘的賓士車21日直衝派出所，警方察看才知是車輛冒煙。記者陳宏睿／翻攝

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