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天寒地凍找不到回家路 南警速助7旬老婦返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

入冬以來最強的寒流來襲，台南地區氣溫也一路驟降，市警二分局民權派出所警員，昨天巡邏時接獲民眾報案於中西區民族路、赤崁東街口有迷失老婦人在路邊徘徊，警員到達現場，發現她於路邊遊蕩，將帶回派出所休息並協助查證出身分後，順利讓77歲老婦人平安返家。

警員陳俊安、許如瑜，昨天中午11點多到達現場，老婦人正呆坐於路邊，當時天氣寒流來襲，老婦人僅著單薄外套，導致身體受寒不適，但意識清楚表示拒絕就醫。警方擔心老婦人身體受寒，因此暫時將迷途老婦帶返派出所休息，並提供熱茶讓老婦緩和情緒及保暖。

陳俊安靈機一動，透過人臉辨識系統及國民影像檔系統比對過濾人別身份，成功地辨識出77歲的李姓老婦人身分及住處，員警為避免發生意外，便以巡邏車協助護送李姓老婦人返家，順利結束老婦這次天寒地凍的迷途記。

經了解，77歲李姓老婦人上午獨自外出，因年邁記憶力變差，時好時壞又迷途，想回家卻越走越遠。警方獲報前往並處置得宜，才化解老婦失溫險境。李婦鄰居也對南警協助迷途老婦返家，深表感謝。因老婦的兒子在外地打工，僅老婦一人獨居，臨走前警方溫馨叮嚀，當地鄰長、里長協助多加注意老婦行蹤及身體狀況，避免老婦再獨自行走外出。

台南市警二分局民權派出所警員陳俊安，熱心協助迷路老太太回家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所警員陳俊安，熱心協助迷路老太太回家。記者黃宣翰／翻攝
77歲老婦人從台南家中走失，經市警二分局警員協助平安回家。記者黃宣翰／翻攝
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老婦 寒流 獨居

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