寒流發威 這群人拂曉遞送暖暖包、睡袋助遊民禦寒度冬

寒流一波波，嘉義早晚低溫，全台猝死頻傳，嘉義市府送暖遊民啟動低溫關懷機制，會同人安社會福利慈善事業基金會嘉義平安站，在遊民常聚集火車站及地下道、興嘉公園，嘉雄陸橋，訪視遊民關懷發送物資，打開平安站提供24小時緊急避護所，讓遊民平安度過寒流，感受社會暖流。

目前市轄列冊遊民約40多人，安置平安站約7人，來來去去，其餘流落街頭，寒流來襲，遊民受影響大，甚至危及生命安全，市府社會處日前結合人安嘉義站，啟動遊民低溫關懷庇護服務措施，共同前往興嘉公園、火車站、嘉雄陸橋下等處，發放發泡麵、熱衣、暖暖包、睡袋等禦寒物資，告知禦寒資訊及提供臨時避寒處所等配套措施。

嘉義平安站說，遊民大多中高齡熟面孔，人數未增加，部分年輕新人，會成為遊民每人背後都有不同故事，除無家可歸，部分與家人不合，離家出走，他們屬社會「邊緣人」，不符低收社會救助，找工作碰壁，平安站除提供住宿，中午提供辦桌4至5桌，餐食來自嘉大附小午餐剩食加熱處理。

嘉義平安站為在地街友、單親媽媽、經濟面臨困難窮苦人士，提供生活防飢、防寒、防病的資源協助。近年受疫情及大環境影響，募款不如預期，站長黃宸宏呼籲大眾歲末年終，支持人安基金會「第34屆寒士吃飽30」年禮親送活動，讓人安延續對寒士關懷。

人安在農曆過年除夕前將親訪街友，送易保存、易加熱、可即食有年味年禮食物及一份紅包，每份年禮、紅包都承載社會大眾的愛，盼大眾響應，守住寒士一年最重要的一頓飯。人安基金會邀請您認捐一人份700元年禮及500元紅包，愛心專線：（05）2255713。劃撥帳號：31544020(戶名：人安基金會，備註：尾牙)。