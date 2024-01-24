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美容店涉投資詐財4千萬 百人受害

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市議員林金結、林國春昨舉行記者會，指控中央對詐騙毫無作為。記者葉德正／攝影
新北市議員林金結、林國春昨舉行記者會，指控中央對詐騙毫無作為。記者葉德正／攝影

新北市議員林金結林國春昨開記者會聲援數十名被害者，指控三峽、土城都有據點的美容護膚店，涉嫌「假投資、真詐財」，號稱投資公司可獲6成高利潤，事後卻倒閉，被害人更莫名其妙成為貸款人頭，年關將近，天天收到融資公司催繳電話，總計詐騙金額達4000萬，被害者至少120人。記者致電該護膚店電話無人接聽，不知其回應。

新北市消保官鍾佳儒表示，市府已發動行政調查，並找融資公司調查協調，被害人可對未使用到商品止付，減少損失。

林金結指出，該店手法約5種，包括消費者不知情被辦理貸款，收到支付命令才知道被冒名借款；另以投資詐術欺騙辦理貸款受害金額從50到800萬元，前幾期由護膚店繳交分期貸金，後幾期卻開始拖欠款項；第三型是貸款購買課程分期付款，卻趁不注意也讓客戶簽下信貸文件；第四型是貸款購買販售課程分期付款，尚未使用額度有十多萬至數萬元不等；第五型在護膚店以現金預繳課程費用，沒履約保證機制。

林金結說，中央成立數位部，一年編27億打詐，卻防不勝防，此案許多被害人是年輕女性。林國春指出，融資公司貸款鬆散，他選舉借款，銀行都會要求面會，查聯徵、信貸，這些融資公司竟只要一張紙就核定貸款，融資公司負責人也應該用詐欺、偽造文書等罪嫌共犯送辦。

被害人呂先生說，報案後才知道簽署的是買賣合約書非投資合約書，更不知自己為何向融資公司申請貸款，直到去年12月發現有異，負責人今年初就不接電話，才知受騙上當，受害金額高達400餘萬。律師黃世瑋提醒，高於60％的利潤本來就不合理，民眾在投資時要仔細看合約。

林金結 林國春

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