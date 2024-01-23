快訊

第96屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉 「芭比」瑪格蘿比意外落空

大陸前記者上「賀瓏夜夜秀」訕笑罕病立委候選人...民進黨怒譴責 製作人道歉了

吵架片引發全球關注！英國鋼琴家還原槓上陸客過程 抨擊警方態度太荒唐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

濃煙竄天際！澎湖縣垃圾掩埋場火警 民眾抱怨：空氣瀰漫異味

聯合報／ 記者王勇超／澎湖即時報導

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場，今天下午5時許發生火警，現場大批廢棄物燃燒冒出火舌，濃煙直竄天際，民眾聞到燃燒的異味，大罵：「空氣變好差！」消防局獲報後，派遣人車前往搶救，火勢在今晚8時許熄滅，燃燒面積約1000平方公尺。

湖西鄉的紅羅垃圾場是澎湖縣最大的垃圾集散場，今天下午5時許發生火警，消防局派人到場撲滅火勢，但傍晚6時許火勢再度復燃，消防局加派人車前往搶救，但因為東北季風強勁，現場颳起強風，增添滅火困難。

消防局第二大隊大隊長陳永春表示，消防局獲報西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警，共出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公分隊共9車20人前往現場搶救。

陳永春說，現場東北季風風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上進出掩埋場之道路路幅狹小、車輛進出動線不佳，造成搶救困難。為有效控制、撲滅火勢，消防隊員在到現場後，延伸多條水帶，分區部署4線水線，全力灌救後，明火在今晚7時53分許獲得初步控制，燃燒面積約1000平方公尺。

消防局表示，今晚8時42分許由環保局調度挖掘機到場，協助挖掘底層廢棄物，現場勤務人員部署3水線配合降溫及殘火處理。當地民眾說，現場空氣相當差、整個煙霧瀰漫。

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生火警，消防弟兄拉水線搶救。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生火警，消防弟兄拉水線搶救。圖／澎湖縣消防局提供
環保局今晚8時42分許調度挖掘機到場，協助挖掘底層廢棄物，現場勤務人員部署3水線配合降溫及殘火處理。圖／澎湖縣消防局提供
環保局今晚8時42分許調度挖掘機到場，協助挖掘底層廢棄物，現場勤務人員部署3水線配合降溫及殘火處理。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生火警，消防弟兄分區部署4線水線，全力灌救。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生火警，消防弟兄分區部署4線水線，全力灌救。圖／澎湖縣消防局提供

廢棄物 澎湖縣 火災

延伸閱讀

台中水湳民宅驚傳火警！2樓冒火煙消防撲救 起火原因待查

日月光電子廠串聯產業鏈 回收廢棄物年減碳5千噸

反對申設置廢棄物轉運站 苗縣後龍龍津里民冒寒風抗議

台中最低溫僅5度 消防局：11人無生命跡象送醫

相關新聞

國1北向林口路段車冒煙…駕駛急停路肩剛下車火吞噬 一度回堵2公里

林姓男子今天晚上開車行經國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，車子冒煙他停路肩下車查看，火舌竄出整輛車燒成廢鐵。現場...

濃煙竄天際！澎湖縣垃圾掩埋場火警 民眾抱怨：空氣瀰漫異味

澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場，今天下午5時許發生火警，現場大批廢棄物燃燒冒出火舌，濃煙直竄天際，民眾聞到燃燒的異味，...

台中水湳民宅驚傳火警！2樓冒火煙消防撲救 起火原因待查

台中市北屯區水湳路的一間透天民宅在今晚傳出火警，消防隊到場時，二樓已經冒出火煙，幸好消防局及時撲滅火勢，未造成人員傷亡，...

新北產業園區電梯墜落意外 2婦人摔斷腿、天冷痛到動不了

新北產業園區五工六路1家廠房，今天下午4時55分發生電梯墜落意外，2名婦人的腿部都有骨折現象，由救護車分別送醫急救，電梯...

北市中山警年阻詐近3億元 她遇假投資詐騙險丟一棟房

詐騙猖獗，台北市中山警分局去年成功阻詐220件，攔阻金額高達2億7452萬餘元，其中黃姓女子遭遇「假投資詐騙」，差點匯出...

老翁跌落鐵軌被列車撞上 警完成蒐證、基隆列車恢復正常

基隆火車站傍晚5點40分左右，有名老翁從第1月台南端跌落鐵軌，被剛啟動的1237次區間車撞擊。消防人員到場救出後送醫。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。