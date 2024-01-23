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濃煙竄天際！澎湖縣垃圾掩埋場火警 民眾抱怨：空氣瀰漫異味
澎湖縣湖西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場，今天下午5時許發生火警，現場大批廢棄物燃燒冒出火舌，濃煙直竄天際，民眾聞到燃燒的異味，大罵：「空氣變好差！」消防局獲報後，派遣人車前往搶救，火勢在今晚8時許熄滅，燃燒面積約1000平方公尺。
湖西鄉的紅羅垃圾場是澎湖縣最大的垃圾集散場，今天下午5時許發生火警，消防局派人到場撲滅火勢，但傍晚6時許火勢再度復燃，消防局加派人車前往搶救，但因為東北季風強勁，現場颳起強風，增添滅火困難。
消防局第二大隊大隊長陳永春表示，消防局獲報西鄉紅羅村垃圾衛生掩埋場發生廢棄物火警，共出動第二大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公分隊共9車20人前往現場搶救。
陳永春說，現場東北季風風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上進出掩埋場之道路路幅狹小、車輛進出動線不佳，造成搶救困難。為有效控制、撲滅火勢，消防隊員在到現場後，延伸多條水帶，分區部署4線水線，全力灌救後，明火在今晚7時53分許獲得初步控制，燃燒面積約1000平方公尺。
消防局表示，今晚8時42分許由環保局調度挖掘機到場，協助挖掘底層廢棄物，現場勤務人員部署3水線配合降溫及殘火處理。當地民眾說，現場空氣相當差、整個煙霧瀰漫。
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