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新北產業園區電梯墜落意外 2婦人摔斷腿、天冷痛到動不了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北產業園區五工六路1家廠房，今天下午4時55分發生電梯墜落意外，2名婦人的腿部都有骨折現象，由救護車分別送醫急救，電梯故障原因尚待調查釐清。

現場是工業區內獨棟廠房，為專業生產床罩、棉被、枕頭等高級寢具的公司與工廠，下午意外發生電梯從4樓往下墜落約3公尺高度，當時車廂內有2名婦人都摔傷。

消防隊獲報趕抵時，電梯門已經打開，2名患者仍癱坐在車廂內，因天氣冷痛到動彈不得，經救護人員檢傷後固定患肢，71歲婦人左大腿骨折送新莊衛福部台北醫院、40歲婦人右小腿骨折送台北馬偕醫院診治。

新北市消防局第二大隊提醒，遇到墜落傷的患者，若現場無立即危險，最好不要任意移動傷患，避免加深傷害程度，應盡速通報119，通知詳細地點，或於現場引導消防救護人員，提升搶救效能。

新北產業園區1家廠房，今天下午發生電梯墜落意外，2名婦人的腿部都有骨折現象，由救護車分別送醫急救。記者林昭彰／翻攝
新北產業園區1家廠房，今天下午發生電梯墜落意外，2名婦人的腿部都有骨折現象，由救護車分別送醫急救。記者林昭彰／翻攝

電梯 骨折 新北

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