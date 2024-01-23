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國1北向林口路段車冒煙…駕駛急停路肩剛下車火吞噬 一度回堵2公里

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子今天晚上開車行經國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，車子冒煙他停路肩下車查看，火舌竄出整輛車燒成廢鐵。現場3個車道，消防員占用外側路肩處理，車流一度回堵2公里，現場沒有人受傷，起火原因待查。

據了解，林姓男子（55歲）今天晚上6時許開車沿著國道一號五楊高架往北方向行駛，途中行經北向43.6公里林口路段車子突然冒煙，林男趕緊將車子臨停路肩下車查看。

孰料，林男才剛下車，整輛車便竄出火舌，沒多久便燒成廢鐵，現場車流一度回堵2公里，消防員趕抵現場布水線灌救，火勢於晚上6時45分撲滅，現場沒有人受傷，起火原因有待火調人員調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險。倘若發現車輛有異狀，請立即停靠路肩或避車彎，車上人員應迅速下車面向來車方向，同步退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。圖／高公局
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。圖／高公局
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道1號五楊高架北向43.6公里林口路段，今天晚上發生火燒車意外，所幸現場沒有人受傷，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

國道 五楊高架 消防員

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