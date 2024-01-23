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北市中山警年阻詐近3億元 她遇假投資詐騙險丟一棟房

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

詐騙猖獗，台北市中山警分局去年成功阻詐220件，攔阻金額高達2億7452萬餘元，其中黃姓女子遭遇「假投資詐騙」，差點匯出30萬4500元美金，員警接獲銀行行員通報，立刻到場說明常見詐欺手法，才打消黃女匯款念頭，保住黃女財物。

警方調查，42歲黃女聽信網路群組假投資話術，詐團聲稱投資標的是國外基金，每年固定配息7%，黃女信以為真，將房產貸款準備全額投入，9月18日前往台北富邦銀行松江分行，要匯出美金30萬4500元（約新台幣974萬4000元）投資。

行員件黃女要匯出巨款，卻對投資商品細節不了解，發覺有異，報警處理；轄區長春路派出所員警到場後，向黃女說明常見假投資詐騙手法，黃女才自知受騙，打消匯款念頭。

中山分局表示，為避免民眾受騙，1月18日已舉辦金融機構安全維護協調會，邀集轄內金融業者參與，說明常見詐騙手法及案例。

經統計，中山分局去年成功阻詐220件，攔阻金額達2億7452萬餘元，第一線銀行行員功不可沒，警方也透過協調會頒發感謝狀，感謝轄內金融機構積極配合阻詐，共同守護民眾財產安全。

警方呼籲，過年期間民眾存提款需求增加，有護鈔需求者可向警方申請，避免有心人士有機可趁；也提醒各金融機構，若行員發現民眾提款時神情緊張，或有其他遭詐徵候，應適當關懷提問，必要時可請警方到場查證。

中山分局表示，為避免民眾受騙，1月18日已舉辦金融機構安全維護協調會，邀集轄內金融業者參與，說明常見詐騙手法及案例。圖／警方提供
中山分局表示，為避免民眾受騙，1月18日已舉辦金融機構安全維護協調會，邀集轄內金融業者參與，說明常見詐騙手法及案例。圖／警方提供
中山分局表示，為避免民眾受騙，1月18日已舉辦金融機構安全維護協調會，邀集轄內金融業者參與，說明常見詐騙手法及案例。圖／警方提供
中山分局表示，為避免民眾受騙，1月18日已舉辦金融機構安全維護協調會，邀集轄內金融業者參與，說明常見詐騙手法及案例。圖／警方提供
中山分局表示，為避免民眾受騙，1月18日已舉辦金融機構安全維護協調會，邀集轄內金融業者參與，說明常見詐騙手法及案例。圖／警方提供
中山分局表示，為避免民眾受騙，1月18日已舉辦金融機構安全維護協調會，邀集轄內金融業者參與，說明常見詐騙手法及案例。圖／警方提供

詐騙 網路 財產

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