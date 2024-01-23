老翁跌落鐵軌被列車撞上 警完成蒐證、基隆列車恢復正常

基隆火車站傍晚5點40分左右，有名老翁從第1月台南端跌落鐵軌，被剛啟動的1237次區間車撞擊。消防人員到場救出後送醫。台鐵安排1237次區間車轉乘1243次區間車離開。鐵路警察6點37分完成蒐證，列車調度恢復正常。

警方初步詢問區間車司機員及調閱監視器畫面，初步排除老翁是受外力介入。老翁身分及墜落原因還待進一步調查釐清。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午5點43分獲報報案，指基隆火車站南站第1月台旁鐵軌區，有名男性受傷受困。

消防局派遣仁愛消防分隊共10人前往救援，到場時看到老翁仍倒在鐵軌區，手腳都有擦傷流血。消防人員予以固定防護後，將老翁抬上月台脫困。老翁獲救時意識清楚，除了四肢擦傷，還表示右腹疼痛，由救護車送醫治療。

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