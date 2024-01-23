單親女淪詐騙車手被識破遭逮 中壢警接連抓車手

春節年關將近，總統立委大選最後期間，桃園市警局全力查察賄選情資維護治安，中壢警方先後偵破選舉賭盤，偵破25歲女子為生計淪落詐騙車手多起案件，市警局長吳坤旭今天頒發破案獎金表揚，選舉至今警方全員努力下，偵辦取締選舉賭盤件數明顯增加、偵破多起重大刑案，年關前特別感謝同仁維護治安工的辛勞。

中壢警方選舉期間鎖定江姓男子開設地下選舉賭盤，以賴、侯、柯總統賭盤賠率，提供賭客押注，警方鎖定逮捕江男3人移送法辦，另查獲單親家庭25歲謝姓女子原在超商工作，為負擔房租家計，淪為詐騙車手，陳婦因之前遭詐騙300萬元後覺醒，佯稱面交150萬投資金額，約出謝女在中壢市區面交，警方一舉逮捕謝女偵破和移送法辦，並連續偵破27歲林女和王男詐騙車手，保住被害人積蓄。

吳坤旭趁年關前赴中壢分局頒發南桃園警方偵破選舉賭盤及多起破案獎金，桃園市義刑協會也提供春節加菜金20萬元，分別頒贈10個分局偵查隊及刑警大隊春節加菜，義刑大隊長吳裕松說，義刑協會為鼓勵偵查隊和刑大維護治破案辛勞，每年3節頒贈加菜金各20萬元，感謝偵辦治安和破案的努力。

吳坤旭頒贈選舉賭盤、毒品和詐欺多起破案獎金，表揚有功員警維護治安的努力，他表示，這次總統大選期間，到選舉結果出爐，選後隔天社會立即恢復平靜，未發生選舉重大事故，維護民主政治穩定，警方偵破多起賭盤案件及查緝毒品、打擊詐騙重大案件，維護社會治安值得肯定。