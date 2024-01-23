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影／基隆火車站傳事故！老翁跌落鐵軌遭區間車撞上 消防急救援送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆火車站傍晚5點半多，有名老翁從月台跌落鐵軌，掉落時被剛啟動的1237次區間車撞上；消防人員趕往救援，老翁四肢有擦傷，將他搬運上月台後送醫救治。老翁跌落月台原因由鐵路警察調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午5點43分獲報報案，指基隆火車站南站第1月台旁鐵軌區，有名男性受傷受困。消防局派遣仁愛消防分隊共10人前往救援。

消防人員到場時，老翁仍倒在鐵軌區，手腳都有擦傷流血。消防人員予以固定防護後，將老翁抬上月台脫困。老翁獲救時意識清楚，除了四肢擦傷，還表示右腹疼痛，由救護車送醫治療。

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基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市有名老翁今天下午5點半多，從基隆火車站月台跌落鐵軌。消防人員到場救援，送醫救治，事故原因由鐵路警察調查中。記者邱瑞杰／翻攝

火車站 基隆

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