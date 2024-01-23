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影／19歲女大生闖紅燈公館圓環遭撞 「2人騰空旋轉」驚悚畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓女大生日前騎機車載友人林姓女子行經公館圓環要上福和橋，因不熟路況闖紅燈，被一輛休旅車攔腰撞上，2人人車噴飛倒地，所幸命大沒有生命危險。事發監視器畫面曝光，只見機車速度飛快經過，被白色休旅車攔腰狠撞，1人180度噴飛半空，另一人更扯，360度騰空旋轉。

警方18日早上10點多獲報，中正區公館圓環發生車禍趕抵，現場是汽車撞機車，機車駕駛李女（19歲）和後座乘客林女（94歲）全身擦挫傷，沒有生命危險，送醫救治。

警方調閱路口監視器畫面，發現機車從羅斯福路5段南向西左轉，行駛至羅斯福路4段與基隆路4段多叉路口時穿越停止線闖紅燈，導致跟綠燈直行的汽車碰撞。

汽車駕駛連姓男子（48歲）警詢時稱，當時綠燈直行，突然機車從面前經過，反應不及就撞上了，而機車駕駛李女則說，跟林女是同學關係，要上福和橋去新北市，對路況不熟，不知道有紅綠燈；至於確切肇事責任，尚待警方後續釐清。

警方呼籲，駕駛人行經路口慢、看、停，務必遵守交通規則及安全駕駛原則，依循號誌、標誌、標線行止，如無號誌路口應減速慢行、小心通過，同時注意前方人、車路況，維護行車安全。

路口監視器畫面拍下，機車騎士和乘客遭休旅車撞上，2人人車噴飛、騰空旋轉，畫面觸目驚心，所幸2人命大，僅身體擦挫傷，無大礙。記者翁至成／翻攝
路口監視器畫面拍下，機車騎士和乘客遭休旅車撞上，2人人車噴飛、騰空旋轉，畫面觸目驚心，所幸2人命大，僅身體擦挫傷，無大礙。記者翁至成／翻攝
路口監視器畫面拍下，機車騎士和乘客遭休旅車撞上，2人人車噴飛、騰空旋轉，畫面觸目驚心，所幸2人命大，僅身體擦挫傷，無大礙。記者翁至成／翻攝
路口監視器畫面拍下，機車騎士和乘客遭休旅車撞上，2人人車噴飛、騰空旋轉，畫面觸目驚心，所幸2人命大，僅身體擦挫傷，無大礙。記者翁至成／翻攝
路口監視器畫面拍下，機車騎士和乘客遭休旅車撞上，2人人車噴飛、騰空旋轉，畫面觸目驚心，所幸2人命大，僅身體擦挫傷，無大礙。記者翁至成／翻攝
路口監視器畫面拍下，機車騎士和乘客遭休旅車撞上，2人人車噴飛、騰空旋轉，畫面觸目驚心，所幸2人命大，僅身體擦挫傷，無大礙。記者翁至成／翻攝

監視器 休旅車 交通違規

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