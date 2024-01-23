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「肖貪鑽雞籠」遠離投資陷阱 網紅張安順傳授防詐心法

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

農曆新春將近，年終獎金、壓歲錢、添歲錢讓大家荷包滿滿，也正是詐騙集團最想下手的時機，嘉義縣警察局民雄分局選在年前加強防詐，邀請身兼網紅身分的安順鴿園老闆張安順合拍防詐宣導短片，以接地氣台語加強民眾反詐騙觀念，上架臉書粉專盼守住大家紅包錢。

民雄分局偵查隊長侯宗文說，投資要尋求銀行、證券公司等正常管道，以及銀行官方的APP，勿相信網友介紹來路不明APP；現在詐騙集團會將假網站上架Apple Store和Google商店，等到獲利要出金時，這個假網站、APP就會憑空消失，投入資金都會血本無歸。

張安順強調，俗語有句話叫做「肖貪鑽雞籠（台語）」，意指以雞籠子為陷阱來引誘雞上當，這時貪吃的雞就會被蓋住，反而會被抓起來，這是在警惕人不要貪心，貪求眼前的小利益，實際上是別人圖你的大利益，面對可疑投資應打110或165反詐騙專線查證。

張安順在嘉義縣民雄鄉經營「安順鴿園」，以科學養鴿、實作經驗為基礎，累積30多年養鴿技術，在台灣鴿壇樹立了許多非凡成就，也時常在臉書分享養鴿、賽鴿心得經驗，舉辦愛心義賣活動回饋社會，臉書粉專有超過5千名粉絲追蹤，將上架防詐影片警惕更多人。

農曆新春將近，嘉義縣警察局民雄分局邀請安順鴿園老闆張安順（右）合拍防詐短片，以接地氣台語強化反詐騙觀念，守住過年紅包錢。記者黃于凡／翻攝
農曆新春將近，嘉義縣警察局民雄分局邀請安順鴿園老闆張安順（右）合拍防詐短片，以接地氣台語強化反詐騙觀念，守住過年紅包錢。記者黃于凡／翻攝
農曆新春將近，嘉義縣警察局民雄分局邀請安順鴿園老闆張安順（右）合拍防詐短片，以接地氣台語強化反詐騙觀念，守住過年紅包錢。記者黃于凡／翻攝
農曆新春將近，嘉義縣警察局民雄分局邀請安順鴿園老闆張安順（右）合拍防詐短片，以接地氣台語強化反詐騙觀念，守住過年紅包錢。記者黃于凡／翻攝
農曆新春將近，嘉義縣警察局民雄分局邀請安順鴿園老闆張安順（右）合拍防詐短片，以接地氣台語強化反詐騙觀念，守住過年紅包錢。記者黃于凡／翻攝
農曆新春將近，嘉義縣警察局民雄分局邀請安順鴿園老闆張安順（右）合拍防詐短片，以接地氣台語強化反詐騙觀念，守住過年紅包錢。記者黃于凡／翻攝

詐騙集團 警察 網紅

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