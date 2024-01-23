北市凌晨自撞橋墩 後座乘客「沒繫安全帶」失去心跳…送醫救回
王姓男子今天凌晨開車載友人廖姓男子回家，因下雨視線不佳，沒注意前方路況自撞橋墩，撞擊力道大，右前車頭嚴重碎裂、輪胎也爆破，分隔島的上黃色警示柱更直接被撞掉。警、消趕抵，發現後座乘客廖男沒有呼吸心跳，緊急送醫，經近半小時急救，順利恢復呼吸心跳，目前仍在院觀察中。
警、消今天凌晨2點33分獲報，萬華區環河快速道路（北往南方向）的橋墩有車禍，趕抵發現是自撞車禍，駕駛王男（54歲）胸腔重創，但沒有生命危險，後座乘客廖男（58歲）則因沒繫安全帶，頭部遭嚴重撞擊、沒有生命跡象，緊急送台大醫院，幸經急救恢復生命跡象。
王男警詢時供稱，跟廖男是朋友關係，要載他回新北中和住處，因下雨視線不佳才自撞橋墩；警方確認他無酒駕，事後依交通事故程序處理。
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