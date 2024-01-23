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國3彰化路段掉落鋁梯 害慘後方來車1爆胎1翻車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號北向193.6公里和美路段，今天上午有一輛汽車的鋁梯掉落路面，造成後方駛來的1輛車爆胎、另1輛翻車，幸好無人受傷。圖／警方提供
國道3號北向193.6公里和美路段，今天上午有一輛汽車的鋁梯掉落路面，造成後方駛來的1輛車爆胎、另1輛翻車，幸好無人受傷。圖／警方提供

國道3號北向193.6公里和美路段，今天上午10時45分許，有一輛汽車的鋁梯掉落路面，造成後方駛來的1輛車爆胎、另1輛翻車，幸好無人受傷，掉落鋁梯的車輛駕駛人自動到案，將依公共危險嫌罪嫌移送法辦。

國道公路警察局第七大隊調查，這輛汽車配載的鋁梯，是掉落在內側車道，後來駛來的兩輛汽車先後撞上，其中一輛輪胎被刺破而爆胎，另一輛疑為閃避，失控翻車，車禍現場一片凌亂，造成後方堵車約兩公里，警方據報前往交管及處理。

呼籲駕駛人，裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭的貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當；載運人客、貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。

國道警察第七大隊表示，高速公路裝載貨物掉落致肇事可依依道路交通管理處罰條例，處駕駛人9000以上1萬8000元以下罰鍰，如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行的安全，將以公共危險罪嫌從嚴究辦。

國道3號北向193.6公里和美路段，今天上午有一輛汽車的鋁梯掉落路面，造成後方駛來的1輛車爆胎、另1輛翻車，幸好無人受傷。圖／警方提供
國道3號北向193.6公里和美路段，今天上午有一輛汽車的鋁梯掉落路面，造成後方駛來的1輛車爆胎、另1輛翻車，幸好無人受傷。圖／警方提供

國道 警察 氣味

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