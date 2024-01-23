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台中社區前衝突讓現行犯離去？ 警：當時雙方未提告

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

張姓男子在社區門口推打葉姓管理員頭頸部。圖／張芬郁提供
張姓男子在社區門口推打葉姓管理員頭頸部。圖／張芬郁提供

台中市大里區一處社區葉姓管理員，昨晚制止張姓男子在社區門口喧嘩時發生衝突，過程中張出手打了葉頸部，葉也拿起煙火缸反擊，右手因而被割傷流血。葉今晨到派出所提告張傷害，警方將約談張到案說明。

但市議員張芬郁今發出新聞稿指出，根據住戶提供的監視畫面，張姓男子昨晚酒後「侵門踏戶」到社區門口叫囂，進入社區的民眾避之不及，管理員盡責上前勸說卻挨打，警方到場卻逕自讓鬧事的張男離去，且張騎腳踏車離開也未酒測，難怪管委員和住戶不服氣，未來如何約束這種去社區挑釁的行為？

她說，年關將近，警方春安工作很辛苦，但當民眾實際遇到暴力，就是仰賴警方保護，警方該扮演稱職角色。市長盧秀燕總是宣揚台中市治安大躍進，全台第一名，但昨天龍井還發生檳榔攤10多人大亂鬥，兩派人馬因糾紛談判亮槍，認為警方應上緊發條，不要輕忽每個案件。

霧峰警分局成功派出所長許志弘說，警員到場時，雙方並未表示要提告，葉姓管理員右手是自行割傷，包紮、就醫後仍繼續上班。警員有告知，若要提告再到警局作筆錄。此外，現場無人告知張姓男子曾喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大里區一處社區葉姓管理員在衝突中右手割傷流血。圖／張芬郁提供
台中市大里區一處社區葉姓管理員在衝突中右手割傷流血。圖／張芬郁提供

提告 台中市

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