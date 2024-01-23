寒流來襲低溫特報 全台22日92人內科OHCA

寒流來襲，消防署最新統計，全國22日獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共92人。示意圖／ingimage

寒流來襲，21縣市發低溫特報。根據消防署最新統計，全國22日獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共92人，其中北市昨晚至今早8時有6人，是否受低溫影響所致仍待確認。

寒流發威，中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，清晨並測到台灣本島及離島多處平地氣溫在攝氏10度以下，苗栗大河僅4.6度。

根據消防署今天統計資料顯示，22日全國緊急救護內科OHCA患者共計92人，21日為78人、20日為71人，但是否因天冷造成，仍待確認釐清。

另外，北市消防局統計昨天至今早8時止，獲報內科OHCA送醫患者共6人，同樣無法證明是受天冷影響。

消防局提醒，若民眾家中有65歲以上長者或患有心血管疾病者，千萬別掉以輕心，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，引致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止。

同時，呼籲民眾須隨時注意或建議有家人陪伴上述患者，遇有狀況能夠及時處理及撥打119，以免延誤急救時機。