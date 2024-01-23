寒流來襲低溫特報 全台22日92人內科OHCA
寒流來襲，21縣市發低溫特報。根據消防署最新統計，全國22日獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共92人，其中北市昨晚至今早8時有6人，是否受低溫影響所致仍待確認。
寒流發威，中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，清晨並測到台灣本島及離島多處平地氣溫在攝氏10度以下，苗栗大河僅4.6度。
根據消防署今天統計資料顯示，22日全國緊急救護內科OHCA患者共計92人，21日為78人、20日為71人，但是否因天冷造成，仍待確認釐清。
另外，北市消防局統計昨天至今早8時止，獲報內科OHCA送醫患者共6人，同樣無法證明是受天冷影響。
消防局提醒，若民眾家中有65歲以上長者或患有心血管疾病者，千萬別掉以輕心，應特別留意早晚溫度變化大時造成血管收縮，引致突發性中風或急性心肌梗塞等疾病，隨時都可能造成心肺功能停止。
同時，呼籲民眾須隨時注意或建議有家人陪伴上述患者，遇有狀況能夠及時處理及撥打119，以免延誤急救時機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言