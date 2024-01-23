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彰警壓制車手…熱心大嬸誤當街擄人上前關懷 警趕緊解釋「沒事」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣李姓等3名男子看網路投資高獲利的廣告，加入投資群組後開設個人投資專戶，每天看詐騙集團虛設的飆股行情，以為1個月獲利逾百萬元，後來知道遇上「假投資、真詐騙」，李男等人報警後保住262萬元。

彰化縣北斗警分局今天指出，李姓（51歲）、張姓（58歲）、王姓（43歲）男子去年12月初研判股市年底有封關行情和今年初選舉行情，因此在網路找投資管道，分別加入不同的保證投資高獲利Line群組或透過二維條碼掃描進入群組，立刻有「理專」聯繫和分析股市行情，李男等3人各自開設投資專戶，從小額匯款5萬元、10萬元「投資」炒股，每天看詐騙集團虛設的飆股行情網站，每有投資必翻倍賺，他們高興極了，不停加碼「投資」。

李男等3人不停加碼投資，李男匯款逾200萬元、張男匯款102萬5千元、王男匯款30萬元，個人理財帳戶獲利都是投資倍數。李男、張男希望獲利了結出清，被要求再匯款賺更多，李男拒絕後，「投資理財公司」要他支付規費102萬7千元，張男被建議多投資100萬元就能領回盈餘，王男跟朋友談投資獲利領不回來還要加碼的「怪事」，朋友勸他報案。

李男等3人慘遭詐500多萬元，配合警方演出面交現金，逮捕來自新竹市17歲朱姓車手、高雄市21歲游姓車手、台中市25歲蘇姓車手，各查扣法所得5400元、7800元和61萬2100元、面額1688元支票1張、泰達幣交易同意書等證明。警方逮捕車手時，被路過民眾誤會糾眾當街擄人，還有一名大嬸停車「關心」，警方連忙解釋「沒事」並示意辦案中。

警方阻詐保住李男等3饒合計262萬元，並依詐欺、洗錢防制法把游姓、蘇姓車手移送彰化地檢署偵辦，另依少年事件處理法把朱姓少年送往彰化地院少年法庭審理。北斗警分局長吳詠傑再次提醒民眾，年關將近，投資有賺有賠，不可能只賺不賠，且投資應觀看公開股市行情，別再被騙。

彰化縣北斗警分局逮捕車手，在他身上搜出現金和證件。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局逮捕車手，在他身上搜出現金和證件。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局從車手身上搜出各式證件。圖／民眾提供
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車手 詐騙集團

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